Выборы ректора Приднестровского госуниверситета состоялись. «За» кандидатуру Владислава Соколова высказались 84,5% от проголосовавших.
Степан Берил, который был ректором более чем 25 лет, останется работать в университете в качестве почётного президента.
Теперь, оргкомитет должен направить все необходимые документы о результатах голосования Президенту Вадиму Красносельскому, который является учредителем ПГУ. В течение 5 дней он должен утвердить кандидатуру Владислава Соколова своим указом.
Выборы нового ректора - процедура традиционная, проходит каждые 5 лет. Желающие могли в течение месяца подать заявление и пакет документов. В этом году был один кандидат – доктор экономических наук, профессор, проректор по экономической деятельности и стратегическому развитию ПГУ Владислав Соколов.
«В течение марта подано одно заявление. Оргкомитет рассмотрел его, все требования к документам были соблюдены. Обязательными требованиями является наличие докторской степени, профессорского звания, и стажа научно-педагогической деятельности не менее 10 лет. Это такой уровень допуска. Был представлен список трудов и все документы, подтверждающие его. Оргкомитет рассмотрел их 4 апреля и зарегистрировал Владислава Соколова как кандидата», – рассказала ИА «Новости Приднестровья» первый проректор ПГУ Лариса Скитская.
Учёный совет университета поддержал это решение. Выборы проходили путём тайного голосования – в головных корпусах в Тирасполе, а также в филиалах в Бендерах, Гиске и Рыбнице. В нём принимали участие штатные, научные и педагогические работники университета, всего свыше 700 человек. Чтобы они состоялись, должно проголосовать более 50% участвовавших. novostipmr.com