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Дачникам рассказали, как избавиться от листовертки на смородине

Дачникам рассказали, как избавиться от листовертки на смородине

Среди всего многообразия садовых вредителей бабочки-листовертки особенно приметны. Это касается как взрослых особей, так и личинок.

Чтобы понять, что смородину поразила именно листовертка, необязательно отслеживать лёт бабочек. Достаточно внимательно осмотреть растения. Если листовые пластины, скручиваясь вдоль центральной жилки, стали принимать форму трубочки и покрылись белой паутинкой, это значит, что ваша смородина поражена именно гусеницами листовертки, которых часто можно обнаружить тут же, на "месте преступления".

Кто такие листовертки и чем они опасны

Взрослая особь листовертки – небольшая бабочка коричневого или серого цвета, в зависимости от вида. А поскольку в своем большинстве листовертки относятся к многоядным вредителям, "прилететь" вашей смородине может практически от любой из них. Но особенно страшна для культуры кривоусая смородиновая листовертка, главный "объект вредоносности" которой угадывается уже в самом названии вредителя.

Отметим, что имаго бабочки-листовертки опасны только в период откладывания ими яиц: именно из них впоследствии появятся гусеницы серого, коричневого или серо-зеленого цвета. Они будут питаться листьями смородины, вызывая их скручивание, а впоследствии – и скелетирование. Не побрезгуют гусеницы листовертки и садовыми плодами (и это касается не только смородины). Верный признак испорченного ими плода – налипший на нем листочек, как бы "приклеенный" шелковой паутинкой. Такую же паутинку, как мы уже сказали, легко обнаружить и на поверхности скрученных листьев.

Поскольку листья испорчены, растение уже не получает полноценного питания. А в силу того, что эти бабочки живут на протяжении всего летнего периода, а на зимовку уходят уже во втором, а то и в третьем поколении, то, если вовремя не предпринять мер, можно остаться совсем без урожая. Как бороться с листоверткой на смородине

Как бороться с листоверткой на смородине

Чтобы снизить вероятность появления листовертки в вашем саду, своевременно собирайте листовой опад, а также старую, отслоившуюся от садовых растений, кору. Удаляйте также падалицу, сухие ветки растений и все скрученные листочки. Это снизит вероятность появления "оккупантов" на вашей смородине.

Конечно, чтобы избавиться от листовертки, проведения одних только агротехнических мероприятий недостаточно. А отравлять сад "химией" не очень хочется. В таких случаях хороший результат показывает применение препаратов биологического происхождения.
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  • Сегодня, 06:12
  • DTV
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