Среди всего многообразия садовых вредителей бабочки-листовертки особенно приметны. Это касается как взрослых особей, так и личинок.
Чтобы понять, что смородину поразила именно листовертка, необязательно отслеживать лёт бабочек. Достаточно внимательно осмотреть растения. Если листовые пластины, скручиваясь вдоль центральной жилки, стали принимать форму трубочки и покрылись белой паутинкой, это значит, что ваша смородина поражена именно гусеницами листовертки, которых часто можно обнаружить тут же, на "месте преступления".
Кто такие листовертки и чем они опасны
Взрослая особь листовертки – небольшая бабочка коричневого или серого цвета, в зависимости от вида. А поскольку в своем большинстве листовертки относятся к многоядным вредителям, "прилететь" вашей смородине может практически от любой из них. Но особенно страшна для культуры кривоусая смородиновая листовертка, главный "объект вредоносности" которой угадывается уже в самом названии вредителя.
Отметим, что имаго бабочки-листовертки опасны только в период откладывания ими яиц: именно из них впоследствии появятся гусеницы серого, коричневого или серо-зеленого цвета. Они будут питаться листьями смородины, вызывая их скручивание, а впоследствии – и скелетирование. Не побрезгуют гусеницы листовертки и садовыми плодами (и это касается не только смородины). Верный признак испорченного ими плода – налипший на нем листочек, как бы "приклеенный" шелковой паутинкой. Такую же паутинку, как мы уже сказали, легко обнаружить и на поверхности скрученных листьев.
Поскольку листья испорчены, растение уже не получает полноценного питания. А в силу того, что эти бабочки живут на протяжении всего летнего периода, а на зимовку уходят уже во втором, а то и в третьем поколении, то, если вовремя не предпринять мер, можно остаться совсем без урожая. Как бороться с листоверткой на смородине
Как бороться с листоверткой на смородине
Чтобы снизить вероятность появления листовертки в вашем саду, своевременно собирайте листовой опад, а также старую, отслоившуюся от садовых растений, кору. Удаляйте также падалицу, сухие ветки растений и все скрученные листочки. Это снизит вероятность появления "оккупантов" на вашей смородине.
Конечно, чтобы избавиться от листовертки, проведения одних только агротехнических мероприятий недостаточно. А отравлять сад "химией" не очень хочется. В таких случаях хороший результат показывает применение препаратов биологического происхождения. Источник