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Спасатели готовятся к купальному сезону

Спасатели готовятся к купальному сезону

В этом году день открытия отдыха у водоёмов выпал на 23 мая. Если погодные условия изменятся, дата будет перенесена на июнь.

А пока спасатели проводят ежегодные курсы профессиональной подготовки. Сотрудники учатся применять спасательный инвентарь и оказывать экстренную помощь отдыхающим, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

На следующей неделе водолазы ГУпЧС проверят дно водоёмов. Ближе к открытию сезона будут укомплектованы и спасательные станции.

В Главном управлении по ЧС рекомендуют повременить с купанием и не рисковать жизнью!
mvdpmr.org
  • Сегодня, 07:56
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