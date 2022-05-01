Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Спасатели готовятся к купальному сезону
В этом году день открытия отдыха у водоёмов выпал на 23 мая. Если погодные условия изменятся, дата будет перенесена на июнь.
А пока спасатели проводят ежегодные курсы профессиональной подготовки. Сотрудники учатся применять спасательный инвентарь и оказывать экстренную помощь отдыхающим, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
На следующей неделе водолазы ГУпЧС проверят дно водоёмов. Ближе к открытию сезона будут укомплектованы и спасательные станции.
В Главном управлении по ЧС рекомендуют повременить с купанием и не рисковать жизнью!
mvdpmr.org
- Сегодня, 07:56
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.