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Эксперт предостерёг от продажи своих паспортных данных незнакомцам

Эксперт предостерёг от продажи своих паспортных данных незнакомцам

В Дубоссарах появились объявления со ссылкой на тelegram-канал с предложением о платной регистрации на криптобирже Coinlist. Речь идёт о покупке у граждан персональных данных и фото загранпаспорта для регистрации аккаунтов на этой бирже. Цену предлагают небольшую – 10 долларов. Зато, вроде бы, и делать особо ничего не нужно. Скинуть фотографии страниц паспорта и селфи с документом.



Вот только такие лёгкие деньги могут затем обернуться большими проблемами, предупреждает приднестровский IT-предприниматель директор компании «АйСиТи» Андрей Бабере. По его словам, формально предложение продать свои данные для создания аккаунта на бирже, вроде бы, должно быть безопасным.

«Эта биржа Coinlist – это по сути организация лотереи по покупке новых криптовалют задёшево. Суть заключается в следующем: предоставляется аккаунт, Coinlist подтверждает, верифицирует лицо, а для верификации необходимы паспортные данные и селфи вместе с паспортом», - рассказывает Андрей Бабере.

То есть чем больше у пользователя таких «фейковых» аккаунтов, тем выше у него шанс купить криптовалюты со скидкой, сообщает novostipmr.com.

Однако проблема заключается в том, что никто точно не может гарантировать, что персональные данные продавшего их человека будут использоваться только для регистрации аккаунта на бирже и всё. Возможно, что информацию из вашего паспорта мошенники используют в совсем других целях.

«Потому что, судя по событиям в России, очень часто пользуются сканами паспортов и получают кредиты в кредитных онлайн-организациях. Кроме того, на ваш паспорт могут открыть фиктивные компании, за которые вы будете нести ответственность и которые могут осуществлять какую-то противоправную деятельность. Либо могут быть произведены какие-то юридические действия с помощью скана вашего паспорта, вплоть до того, что люди теряли квартиры. То есть это очень рискованно и опасно», – предостерегает IT-эксперт.

Андрей Бабере уточняет, что даже если ваши данные будут действительно использованы для создания аккаунта на криптобирже, никто не гарантирует, что их затем не перепродадут мошенникам.

Эксперт предостерёг от продажи своих паспортных данных незнакомцам
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Поэтому к безопасности своих персональных данных необходимо относиться особенно тщательно, предупреждает эксперт.
novostipmr.com
  • Сегодня, 08:01
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