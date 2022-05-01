В Дубоссарах появились объявления со ссылкой на тelegram-канал с предложением о платной регистрации на криптобирже Coinlist. Речь идёт о покупке у граждан персональных данных и фото загранпаспорта для регистрации аккаунтов на этой бирже. Цену предлагают небольшую – 10 долларов. Зато, вроде бы, и делать особо ничего не нужно. Скинуть фотографии страниц паспорта и селфи с документом.
Вот только такие лёгкие деньги могут затем обернуться большими проблемами, предупреждает приднестровский IT-предприниматель директор компании «АйСиТи» Андрей Бабере. По его словам, формально предложение продать свои данные для создания аккаунта на бирже, вроде бы, должно быть безопасным.
«Эта биржа Coinlist – это по сути организация лотереи по покупке новых криптовалют задёшево. Суть заключается в следующем: предоставляется аккаунт, Coinlist подтверждает, верифицирует лицо, а для верификации необходимы паспортные данные и селфи вместе с паспортом», - рассказывает Андрей Бабере.
То есть чем больше у пользователя таких «фейковых» аккаунтов, тем выше у него шанс купить криптовалюты со скидкой, сообщает novostipmr.com.
Однако проблема заключается в том, что никто точно не может гарантировать, что персональные данные продавшего их человека будут использоваться только для регистрации аккаунта на бирже и всё. Возможно, что информацию из вашего паспорта мошенники используют в совсем других целях.
«Потому что, судя по событиям в России, очень часто пользуются сканами паспортов и получают кредиты в кредитных онлайн-организациях. Кроме того, на ваш паспорт могут открыть фиктивные компании, за которые вы будете нести ответственность и которые могут осуществлять какую-то противоправную деятельность. Либо могут быть произведены какие-то юридические действия с помощью скана вашего паспорта, вплоть до того, что люди теряли квартиры. То есть это очень рискованно и опасно», – предостерегает IT-эксперт.
Андрей Бабере уточняет, что даже если ваши данные будут действительно использованы для создания аккаунта на криптобирже, никто не гарантирует, что их затем не перепродадут мошенникам.
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Поэтому к безопасности своих персональных данных необходимо относиться особенно тщательно, предупреждает эксперт. novostipmr.com