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В Молдове к экзамену на получение водительских прав будут применять новые правила

В Молдове к экзамену на получение водительских прав будут применять новые правила

С 10 мая в Молдове применяется новая методика организации экзамена на право управления транспортными средствами, которая предусматривает исключение экзамена под названием «полигон», сообщает МОЛДПРЕС.

По данным Агентства государственных услуг, для кандидатов на получение водительского удостоверения категории В упражнения в субтесте «полигон» будут выполняться в маршрутных условиях, а не на полигоне рядом с учебными центрами. Практический тест по трафику также будет включать в себя элементы подтеста полигона и продлится не более 25 минут.

Кандидаты категории B должны будут выполнить один из следующих специальных маневров во время дорожного теста: удержание полосы движения задним ходом на расстоянии около 20 м; поворот автомобиля в обратном направлении с использованием переднего и заднего хода; обрамление автомобиля на парковочном месте.

Кандидаты, которые до 8 мая сдали полигонную субтест и получили результат «Допущен», не будут выполнять специальные маневры вождения.
moldpres.md
  • Сегодня, 08:04
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