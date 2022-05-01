Цена на растительное масло резко возросла, а литр обходится уже в 50 лей, что на 25 процентов дороже, чем прежде.
Масло, упакованное в пластиковые бутылки объемом 955 мл, стоит от 48 до 50 лей по сравнению с предыдущей ценой в 36-39 леев. То есть подорожание составило 12 лей, согласно данным издания Mold-street, передает bloknot-moldova.ru.
Стоит отметить, что в январе-феврале стоимость растительного масла выросла всего на 1,1 процента, тогда как в марте почти на 5,7 процента.
Однако после роста цен в начале марта в результате паники, вызванной войной на Украине, цены на масло оставались относительно стабильными в течение почти двух месяцев.
Совет конкуренции в РМ уже начал расследование касаемо роста цен на растительное масло.
«Для выяснения причин роста цен Совет конкуренции запросил документы и информацию у производителя растительного масла. Если будут установлены признаки нарушения закона о конкуренции, Совет начнет расследование», — говорится в сообщении, пишет newsmaker.md.
Также в Совете конкуренции отметили, что обладание доминирующим положением на рынке не является нарушением законодательства. Наказуемо злоупотребление таким положением, отметили в учреждении.