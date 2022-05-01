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Кому предоставлено право отпуска наркотических средств и психотропных веществ

Кому предоставлено право отпуска наркотических средств и психотропных веществ

Приказом Министерства здравоохранения Приднестровья утвержден перечень должностей медицинских и фармацевтических работников, а также организаций и учреждений, которым предоставлено право отпуска наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам.

В число организаций и учреждений, которым предоставлено право отпуска наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам, вошли:

- фармацевтические организации (аптеки; аптечные склады; ветеринарные аптеки; производители медико-фармацевтической продукции;

- государственные организации, подведомственные Минздраву ПМР;

- частные организации, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, в числе учредителей которых нет государственных органов либо органов местного самоуправления.

В список должностей медицинских и фармацевтических работников, которым предоставлено право отпуска наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам, включены фармацевтические и медицинские работники.

Фармацевтические работники:

- директор (заведующий, начальник) фармацевтической организации;

- заместитель директора (заведующего, начальника) фармацевтической организации;

- заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела) фармацевтической организации (аптеки, отдела аптеки, организации оптовой торговли медико-фармацевтической продукцией);

- провизор;

- старший провизор;

- фармацевт;

- старший фармацевт.

Медицинские работники:

- врач-специалист;

- главная медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер);
- акушер;

- медицинская сестра;

- медицинская сестра врача общей практики (семейного врача);

- старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер);

- фельдшер станции, центра, отделения скорой медицинской помощи.

Марина Моторина, newspmr.com
  • Сегодня, 08:17
  • DTV
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