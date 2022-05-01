Приказом Министерства здравоохранения Приднестровья утвержден перечень должностей медицинских и фармацевтических работников, а также организаций и учреждений, которым предоставлено право отпуска наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам.
В число организаций и учреждений, которым предоставлено право отпуска наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам, вошли:
- государственные организации, подведомственные Минздраву ПМР;
- частные организации, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, в числе учредителей которых нет государственных органов либо органов местного самоуправления.
В список должностей медицинских и фармацевтических работников, которым предоставлено право отпуска наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам, включены фармацевтические и медицинские работники.
Фармацевтические работники:
- директор (заведующий, начальник) фармацевтической организации;
- заместитель директора (заведующего, начальника) фармацевтической организации;
- заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела) фармацевтической организации (аптеки, отдела аптеки, организации оптовой торговли медико-фармацевтической продукцией);
- провизор;
- старший провизор;
- фармацевт;
- старший фармацевт.
Медицинские работники:
- врач-специалист;
- главная медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер); - акушер;
- медицинская сестра;
- медицинская сестра врача общей практики (семейного врача);
- старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер);
- фельдшер станции, центра, отделения скорой медицинской помощи.