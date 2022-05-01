Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова разрешила ввоз в Приднестровье двух ранее задержанных грузов с медикаментами. Об этом сообщил руководитель Ассоциации фармацевтов Приднестровья Валериан Тулгара.
По его словам, компания, которая импортировала эти медикаменты, должна получить авторизацию на ввоз грузов в Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям Республики Молдова, затем оформить все необходимые документы на таможне и только после этого медицинские препараты можно будет ввезти в Приднестровье. На проведение всех этих процедур может уйти от одного до нескольких дней, сообщает news.mail.ru ссылаясь на агентство Sputnik Молдова.
При этом руководитель Ассоциации фармацевтов Приднестровья отметил, что принятое решение касается исключительно ввоза двух ранее задержанных грузов.
В целом же проблема с поставками лекарств в Приднестровье, вызванная разницей между реестрами разрешенных Кишиневом и Тирасполем медпрепаратов, остается актуальной.
Ранее Тулгара приводил данные миссии EUBAM, согласно которым после того как приднестровские фармкомпании лишились возможности завозить лекарства через Украину, объем импорта медпрепаратов в Приднестровье сократился на 70%