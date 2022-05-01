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В Молдове с 1 июня действует новый тариф на газ

В Молдове с 1 июня действует новый тариф на газ

НАРЭ предложило новый тариф на газ для бытовых потребителей - 18,6 леев за куб (с НДС), а не 24 лея, как просил Moldovagaz.

Регулятор учел в тарифе закупочную цену $699. НАРЭ отказалось учитывать закупочную цену, предложенную Moldovagaz в размере $941. Также они не приняли во внимание предложение компании установить летний/зимний тариф, и настаивают на годовом тарифе, который в любом случае можно изменять оперативно.

В Moldovagaz отметили, что такой тариф накопит еще больше тарифных отклонений - в размере 1,2 млрд леев. Сейчас они накоплены уже в сумме более 2 млрд леев.

В компании добавили, что тарифные отклонения перешли порог 3% от оборота в апреле.

Напомним, сегодня НАРЭ приняло решение увеличить тариф на газ с 15,18 лея до 18,62 лея за 1 кубометр газа с НДС. Новый тариф вступит в силу с 1 июня.
kp.md
  • Вчера, 21:25
  • DTV
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