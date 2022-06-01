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ММЗ продлили экологическую авторизацию до конца июня

ММЗ продлили экологическую авторизацию до конца июня

Срок действия природоохранного разрешения на управление отходами и разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, выданных ОАО «Молдавский металлургический завод» из Рыбницы, продлен до 30 июня 2022 года.

Такое решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Молдове, прошедшем под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы, пишет noi.md

Члены КЧС также одобрили новые меры по стимулированию экспорта скоропортящихся сельскохозяйственных продуктов из Молдовы. В связи с этим Таможенной службе совместно с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов (ANSA) поручено разработать и утвердить порядок экспорта данной продукции через зеленый коридор, установленный на таможенных постах на границе.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердила также порядок ввоза хозяйствующими субъектами из восточных регионов страны товаров, не включенных в Реестр апробации фитосанитарной продукции и удобрений Республики Молдова. Таким образом, продавцы должны представить на пограничных инспекционных постах ANSA декларацию на основании образца, прилагаемого к Распоряжению КЧС.

noi.md
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