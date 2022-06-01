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Турция отменяет требование предъявлять справки по COVID-19 для въезда в страну

Турция отменяет требование предъявлять справки по COVID-19 для въезда в страну

Власти Турции значительно смягчили правила въезда в республику, отменив требование предъявлять результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген, которое было введено в рамках борьбы с пандемией. Об этом говорится в распространенном во вторник циркуляре Министерства внутренних дел Турции.

"С 1 июня для въезда в страну на всех пограничных пунктах не будут запрашиваться справки с отрицательным [результатом] ПЦР-теста, который нужно было сдавать максимум за 72 часа до въезда, или требование об отрицательном результате экспресс-теста на антиген, который необходимо было сделать в течение 48 часов после въезда", - отмечается в тексте, пишет ТАСС.

Ранее Турция разрешала въезд в страну с отрицательным результатом теста на коронавирус или документами о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 без карантина. Тесты нужны были в том числе детям в возрасте от 12 лет включительно. При этом привитые путешественники должны были предъявлять сертификат о полном курсе вакцинации препаратами, которые зарегистрированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Министерством здравоохранения Турции для экстренного применения. Из российских вакцин такую регистрацию прошел только "Спутник V".

В последние две недели в республике на ежедневной основе фиксируют менее 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в связи с чем власти планомерно отменяют ковидные ограничения. Между тем большинство ограничений были отменены еще в марте. С 29 мая ношение масок в Турции, за исключением больниц, больше не является обязательным.
tass.ru
  • Сегодня, 08:02
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