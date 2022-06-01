Власти США поддерживают поставки российского зерна на экспорт и готовы предоставить гарантийные письма страховым компаниям и компаниям-экспортерам для его вывоза из России, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
«Мы поддерживаем эти усилия и решение направить (генсекретаря Конференции ООН по торговле и развитию) Ребекку Гринспен в Россию, а теперь и в США. Мы надеемся, что это приведет к некоторому стимулированию компаний, которые воздерживаются от поставок российского зерна и удобрений», — сказала Томас-Гринфилд на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, передает eadaily.com.
Она отметила, что на поставки зерна и удобрений из РФ западные санкции не распространяются, «но компании немного нервничают».
«И мы готовы направить им гарантийные письма, если это поможет побудить их, а также страховые компании поддержать эти усилия по вывозу зерна из России, которое так нужно мировому сообществу», — подчеркнула американский дипломат.
В последние недели руководители западных стран часто выражают беспокойство по поводу риска нехватки продовольствия в мире на фоне событий на Украине. В связи с этим они предпринимают усилия по решению этой проблемы. eadaily.com