По данным Национального бюро статистики Молдовы, уровень рождаемости, зарегистрированный в прошлом году, составил 11,2 живорожденных на 1000 жителей, что является самым низким показателем за последние 5 лет.
Число детей, родившихся в прошлом году, составило 29,2 тыс., что на 5,2% меньше, чем в предыдущем году. На 1 января 2022 года число детей в возрасте 0-17 лет составило 559,4 тыс., или 21,5% от общей численности населения, передает kp.md.
Согласно данным исследования бюджетов домашних хозяйств, в 2021 году из общего числа домохозяйств 30,4% имели на содержании не менее одного ребенка в возрасте до 18 лет, из которых 48,8% имели только одного ребенка, 37,1% – двух детей, а 14,0% – трех и более детей. Домохозяйства с большим количеством детей больше характерны для сельской местности.
Из общего числа домохозяйств с детьми 15,8% составляли домохозяйства, по крайней мере, с одним членом, оставленным за границей на работе или в поисках работы. В сельской местности доля этих домохозяйств составила 19,6% против 10,9% в городской среде. В зависимости от количества детей домохозяйства с людьми, уехавшими за границу, распределяются следующим образом: 45,2% – домохозяйства с одним ребенком, 37,9% – с двумя детьми и 16,8% – с тремя и более детьми.
Доход домохозяйств с детьми ниже, чем доход домохозяйств без детей. В среднем в 2021 году располагаемый доход домохозяйств с детьми составлял 3005 леев в месяц на одного человека, или в 1,3 раза меньше, по сравнению с доходом домохозяйств без детей. По мере увеличения числа детей в домашнем хозяйстве уменьшается и средняя сумма его доходов, с 3568 леев в месяц в случае домохозяйств с 1 ребенком до 2034 леев в случае детей с 3 и более детьми.
Основным источником формирования доходов домохозяйств была наемная деятельность (55,0%), за которой следовали доходы от не сельскохозяйственной индивидуальной деятельности (10,0%), социальные пособия (9,2%) и индивидуальная сельскохозяйственная деятельность (7,7%). Переводы из-за пределов страны помогли сформировать доход в размере 14,8%.