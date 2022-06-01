Стартует новая фаза формирования в Сирии «зоны безопасности» на 30 км вглубь от границы Турции. «Мы очищаем от террористов Тель-Рифаат и Манбидж», — объявил сегодня, 1 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, передаëт государственное информагентство Anadolu.
По его словам, далее последуют новые фазы по зачистке от боевиков других приграничных районов Сирии с Турцией.
«Посмотрим, какова будет реакция на законные шаги Турции в сфере безопасности. Кто поддержит Анкару?», — задался турецкий лидер риторическим вопросом.
Турция уже провела четыре военные операции на северо-западе и северо-востоке Сирии, сначала против присутствия в соседней арабской республике террористов «Исламского государства» (организация запрещена в РФ), а затем против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые Анкара считает «сирийским ответвлением» запрещëнной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
Как передаëт иранское новостное агентство Mehr со ссылкой на сирийские военные источники, турецкая армия наносит массированные ракетно-артиллерийские удары по местам базирования курдских YPG районе Айн-Иссы (провинция Ракка). По всей видимости, идëт артподготовка перед вторжением сухопутных подразделений ВС Турции, пишет eadaily.com
Анкара ожидает от Хельсинки и Стокгольма реальных шагов по борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в среду в Анкаре.
Он подчеркнул, что Анкара выступает против вхождения Финляндии и Швеции в НАТО сугубо из-за поддержки этими скандинавскими странами террористических организаций.
«Как мы можем одобрить заявку государств, поддерживающих терроризм?», - вопросил Эрдоган, напомнив, что без поддержки Анкары новая волна расширения границ Альянса невозможна.
«Мы открыто заявили, что против вхождения двух страны в НАТО из-за поддержки террористов РКК и структур, связанных с этой кровавой организацией. Миссия Североатлантического альянса – обеспечение безопасности стран-участниц. В НАТО нет места поддержки терроризму», - сказал Эрдоган.
По его словам, одних заявлений Хельсинки и Стокгольма по поддержке антитеррористического курса Турции недостаточно. «Нужны реальные действия», - сказал он.
Турецкий лидер сообщил, что до сегодняшнего дня Анкаре не передано ни одного конкретного письменного документа по отказу от поддержки терроризма со стороны Финляндии и Швеции, передаëт государственное информагентство Anadolu.
«Страны, отказывавшиеся продавать Турции вооружение, при этом бесплатно вооружают террористов (в Сирии). Подобная практика не пристала правовому государству. Это методы государств-террористов», - сказал Эрдоган.
Он отметил, что Анкара внимательно отслеживает процессы в регионе, предотвращая любые попытки ущемления национальных интересов Турции.