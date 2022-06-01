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Таксисту из Кишинева грозит уголовное наказание в Приднестровье

Таксисту из Кишинева грозит уголовное наказание в Приднестровье

С заявлением в Рыбницкий ОВД обратилась 83-летняя жительница с. Жура. Пенсионерка пояснила: днём 31 мая с территории её домовладения похитили два алюминиевых бидона ёмкостью 20 и 70 литров. Буквально на её глазах незнакомый мужчина нагло загрузил принадлежащее ей имущество в свою машину, сел в авто и уехал. Женщина кричала, пытаясь пресечь действия злоумышленника, но тот не реагировал.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Республики Молдова. Мужчина работает таксистом в Кишинёве. Его и автомобиль, на котором он передвигался, объявили в розыск. Когда в очередной раз, 6 июня, таксист решил приехать в Приднестровье, его задержали правоохранители, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Выяснилось, накануне преступления мужчина заезжал к родственникам в с. Жура. Возвращаясь домой, обратил внимание на грядки с клубникой на чужом огороде, решил полакомиться. Пробрался на участок и увидел бидоны. Решил – пригодятся на его даче.

По факту открытого хищения чужого имущества территориальным УСК возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК ПМР «Грабёж». Мужчине может грозить до четырёх лет лишения свободы.
  • Сегодня, 08:22
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