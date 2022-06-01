Расходы чиновников из молдавских госструктур на командировки в 2021г. и 2020г. сравнил и проанализировал экономист Думитру Барбалат.
В 2021 г. было потрачено 67,2 млн. леев и 48,4 млн. леев было потрачено в 2020 г..
В том числе: командировки по стране - 17,3 млн. лей и 16,9 млн. лей; зарубежное вояжерство - 49,0 млн. лей и 31,5 млн. лей, передает mybusiness.md.
Таким образом, в прошлом году, первом году правления нынешнего большинства, при увеличении расходов на командировки по стране, по сравнению с 2020 годом, на 2,4%, расходы на зарубежное вояжерство увеличились на 58,4%.
А толк от этих их поездок? При этом расходы на командировки из госбюджета для чиновников центральных органов власти составили 86 %, для местных – 14 %. В то время как доля расходов на зарубежные командировки для работников центральных органов власти составили: 90,8 % в 2021г. и 96,6 % в 2020г.
А зачем местным чиновникам за границу ездить? У них и дома работы предостаточно...
Так что полёты президента Молдовы рейсами лоу-кост и поездки на поездах - это просто PR на фоне растущего желания членов президентской команды потусоваться где-нибудь за пределами Молдовы за государственный счёт, пишет эксперт.