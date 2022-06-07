Европейцы «находятся в разгаре климатического кризиса», «зеленый переход должен быть введен как можно скорее» и «этот процесс будет ускорен войной на Украине». Об этом во вторник, 7 июня, заявил ответственный за развитие зеленой энергетики еврокомиссар Франс Тиммерманс на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.
В ходе парламентских дебатов по климатическому пакету ЕС Fit for 55 («Направление на 55 процентов») еврокомиссар заявил, что ресурсы, потраченные на возобновляемые источники энергии, останутся в Европе, в то время как деньги, потраченные на ископаемое топливо, пойдут «в карман президенту России Владимиру Путину», передает eadaily.com.
Тиммерманс сказал, что в нескольких государствах — членах ЕС есть уязвимые домохозяйства и что эти государства тратят огромные суммы денег на топливо, закупаемое в России, в то время как т. н. Фонд справедливого перехода помогает беднейшим домохозяйствам. По его словам, Европарламент должен принять амбициозный пакет мер, чтобы ни одно государство-член не могло остаться в одиночестве в процессе перехода. «Наша политика должна быть справедливой», — подчеркнул Тиммерманс.
Выбросы из жилых зданий, заявил он, и транспортных средств резко возрастают и необходимо удвоить усилия по сокращению загрязнения воздуха. Тиммерманс подчеркнул, что эти два сектора должны реагировать быстрее всех. Он сказал, что некоторые государства-члены не выполнили свои обязательства и теперь они еще больше ослабят инструмент ЕС по защите климата, который Европейская комиссия создает на справедливой социальной основе.
Еврокомиссар отметил, что «каждый, кто пользуется автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, должен платить налог за выбросы углерода, а те, кто ездит на электромобилях, уже заплатили его».
По существу, Брюссель предлагает введение климатического налога на граждан в странах ЕС на фоне резкого роста цен на энергоносители и всплеск инфляции.
Европейский парламент проголосует в среду по крупномасштабному климатическому пакету ЕС, который Еврокомиссия представила в прошлом году. Среди прочего депутаты Европарламента голосуют за расширение торговли выбросами, запрет с 2035 года на новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания и за механизм компенсации ограничений на выбросы углерода. eadaily.com