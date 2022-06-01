По поручению Председателя Правительства Министерство просвещения совместно с УНО городов и районов республики проанализировали текущую ситуацию в сфере образования и выработали комплексные предложения по совершенствованию методологии образовательного процесса, материально-технической базы, системы оплаты труда и обеспечению кадрами. Результаты совместной работы профильный министр Светлана Иванишина представила на совещании у Премьера.
В первую очередь речь шла о дошкольном и общем образовании. В настоящее время на территории республики функционируют 155 организаций дошкольного образования и группы для детей дошкольного возраста в 37 комплексах школа-детский сад. Посещают их 20,6 тыс. детей, 119 детей обучаются в группах домов-интернатов для детей с особыми потребностями жизнедеятельности, сирот и детей оставшихся без попечения родителей, сообщается на сайте Правительства.
Дошкольным образованием охвачено 90% детей, что на 14% больше, чем в предыдущие периоды. Особо министр подчеркнула, что очереди на прием в учреждения дошкольного образования отсутствуют.
Если говорить об общем образовании, то на данный момент в Приднестровье работает 158 школ. За последние годы открыто два новых учебных заведения – Суворовское училище и Училище олимпийского резерва. В общеобразовательных учебных заведениях республики обучается порядка 45 тыс. детей. Стоит отметить, что городские школы посещает в три раза больше учеников.
Образовательный процесс осуществляется на трех государственных языках. Причем в 92% случаев дошколята и школьники посещают русскоязычные группы и классы. На молдавском языке обучается более 6% детей и на украинском – менее 1%.
С 2016 года в Приднестровье поэтапно внедряется новый государственный стандарт дошкольного образования. С 2020 года все детские сады применяют его на практике.
В системе общего образования продолжается работа по переходу и реализации стандарта общего образования нового поколения. С 2013 года введен Государственнй образовательный стандарт в начальной школе, с 2016 – в системе основного общего образования (5-9 классы), в 2021-2022 учебном году продолжалась апробация ГОС основного общего образования.
Для выпускников проводится государственная аттестация. В период действия ограничительных карантинных мероприятий она осуществлялась путем выставления итоговых отметок по обязательным предметам. Отдельно остановились на результатах аттестации 2020-2021 учебного года выпускников 11 классов. Успеваемость одиннадцатиклассников по родному языку составила 100%, качество знаний – 83%, средний бал – 4,2. Согласно данным Минпроса, по математике успеваемость составила 100%, качество знаний – 77%, средний бал – 4,1.
«В сравнении с 2018-2019 учебным годом наблюдается резкое увеличение показателя качества знаний на 20% по родному языку и на 37% по математике, а также среднего бала с 3,5 до 4. Отсутствуют неуспевающие за последние два года», — рассказала Светлана Иванишина.
По мнению экспертов, рост показателей за эти годы объясняется проведением государственной итоговой аттестации в форме выставления средней отметки за 10-11 класс. Однако результаты вступительной кампании в Приднестровский Госуниверситет показали, что качество знаний выпускников не всегда соответствует данным показателям.
«По итогам 2020-2021 учебного года 389 или 19,5% выпускников организаций общего образования награждены золотыми и серебряными медалями. Из них золотыми – 289 человек, серебряными – 100 человек», — напомнила министр. В 2021-2022 учебном году претендуют на получение медалей 386 человек, то есть 17,3% от общего количества одиннадцатиклассников. Практически каждый пятый выпускник награждается медалью.
Кадровый потенциал В этом учебном году в организациях дошкольного образования работает 2,8 тыс. человек. При этом в Минпросе отмечают, что 13% из них не имеют профессионального образования, соответствующего должности. Ежегодно для решения данной проблемы предусматриваются бюджетные места в высшем и среднеспециальном учебных заведениях.
«В этом году получили распределение в ПГУ 5 воспитателей и 8 воспитателей в педагогическом бендерском колледже, хотя республике требовалось 150 воспитателей», — отметила докладчик.
Заинтересованность в профессии воспитателя крайне низка, поскольку уровень заработной платы находится на невысоком уровне. Фактическая зарплата сотрудников отрасли – 4,5 тыс. рублей.
В школах Приднестровья трудится 4,4 тыс. учителей. На 10 учителей пенсионного возраста приходится один молодой учитель. Под угрозой оказывается вопрос кадрового воспроизводства и преемственности обмена опытом. Также по мнению Минпроса тревожным фактом является то, что нет профильного образования у 12,4% учителей. Речь о педагогах изобразительного искусства, музыки, основ предпринимательства, трудового обучения, ОБЖ и тд. Здесь также идет работа по переподготовке кадров, однако движется она крайне медленно. Опять же причина – в низкой мотивации. Средняя заработная плата школьных учителей составляет порядка 5,2 тыс. рублей.
И для дошкольной, и для школьной системы образования характерна практика работы на 1,5 и 2 ставки, что негативно сказывается на состоянии здоровья педагогов и на качестве их труда.
Цифровизация в системе образования В Приднестровье на протяжении последних двух лет успешно работает Электронная школа Приднестровья. Цель ее – развитие дистанционных образовательных технологий. Виртуальная обучающая среда содержит материалы по всем учебным предметам и является удобной платформой для проведения онлайн-обучения.
В прошлом году запущена работа Электронного журнала на базе некоторых школ. В 2021-2022 учебном году в экспериментальном проекте приняли участие 106 школ республики. В скором времени все общеобразовательные учреждения перейдут на работу с «Элжуром».
Для внедрения современных цифровых технологий по инициативе Правительства ряд школ был оснащен высокоскоростным интернетом и моноблоками. На сегодняшний день существует необходимость подключения к этой программе и остальных школ республики.
Материально-техническое оснащение На данный момент организации образования обеспечены учебниками в 100% объеме. С 2020 года по инициативе Правительства ученики 1-4 классов получают рабочие тетради из средств республиканского бюджета.
Существует необходимость в оснащении аудиторий педагогов-предметников. В этой связи разработан план мероприятий по оснащению кабинетов химии, физики, биологии, информатики, спортивных залов, замене мебели. На данный момент сформированный план-график находится на паузе.
Основные задачи Среди ключевых проблем, как отметила Светлана Иванишина, необходимость совершенствования нормативно-правовой базы. На данном этапе профильное законодательство нуждается в актуализации.
Существует потребность в повышении методологической грамотности педагогов. Но главное – системе необходимы молодые кадры. Для решения этой задачи важно урегулировать вопросы оплаты труда и повышения престижа профессии.
Для решения всех этих задач Министерство просвещения сформировало пакет предложений. По поручению Александра Розенберга данные инициативы изучат в течение двух недель и вычленят первоочередные мероприятия. К ним Председатель Правительства отнес мотивацию педагогических работников, оптимизацию их труда, а именно сокращение бумажной работы, укрепление кадрового потенциала и материально-технического обеспечения.
«Давайте начнем с конкретных шагов и дел. Можно продекларировать много, но ничего не сделать. Давайте будем декларировать, брать на себя обязательства и исполнять их, чтобы мы увидели конкретный результат», — нацелил Глава исполнительной власти.
В итоге будет сформирован план-график реализации основных мероприятий, в котором будут зафиксированы сроки и ответственные лица.
«Нам нужно становиться на рельсы изменений. Мы должны идти впереди, то есть образование должно идти как локомотив. Нам нужно работать на опережение», — выразил мнение Премьер.
Следующее совещание, посвященное вопросам совершенствования сферы просвещения, состоится через две недели. Предстоит также анализ системы профессионального и высшего образования. government.gospmr.org