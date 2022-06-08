Экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Запад провоцирует дестабилизацию в республике, чтобы оправдать ее военное и политическое присоединение к Румынии и размещение на территории страны войск НАТО, сообщает РИА Новости
"Отчетливо видно, что Майя Санду (президент Молдавии - ред.) и ее внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации, а некоторые политические факторы с Запада хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве, которая ведется в настоящее время в этом регионе. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета", - написал 8 июня Игорь Додон в своём Telegram-канале.
По его словам, эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Молдавии. На фоне экономического и энергетического кризисов, из которых правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) не может найти выход, в страну хотят завести летальное оружие, то есть жители страны "зимой будут жить в нищете и холоде, зато с пушками и ракетами", добавил экс-президент.
"Для подготовки технического объединения было необходимо, чтобы Молдавия продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность. Майя Санду и ПДС шаг за шагом обеспечивают экономическую, моральную и политическую ликвидацию государства", - написал Додон.
Приводим ниже полный текст :
"Это лето станет решающим в том, как Молдова переживёт предстоящую зиму. Страна находится в катастрофическом упадке, социальная, экономическая и энергетическая безопасность под серьёзной угрозой. Цены на газ стали ещё выше, чем в прошлом году. Не перестаёт дорожать горючее - сегодня бензин и солярка стоят почти вдвое больше, чем когда мы руководили страной. Вскоре существенно подорожает и электричество. Дорожает абсолютно всё: от строительных материалов до медикаментов, от молочных продуктов до средств гигиены для детей. Кроме того, нас ждёт масштабный продовольственный кризис. Очевидно, что с каждым новым днём ситуация становится всё более драматичной, и осенью тариф на газ может достигнуть 30 леев, тариф на электроэнергию может превысить 4 лея, стоимость литра бензина может оказаться выше 40 леев. Всё это повлечёт за собой цепной рост цен на продукты питания. Увеличится и без того катастрофический дефицит бюджета, что может создать проблемы при выполнении государством текущих обязательств по выплате зарплат и пенсий.
На фоне экономического и энергетического кризисов, из которых ПДС не может найти выход по причине собственной некомпетентности, нам объявляют, что в Молдову будет завезено летальное оружие и, возможно, прибудут иностранные войска. То есть зимой будем жить в нищете и холоде, зато с пушками и ракетами.
Отчётливо видно, что Майя Санду и её внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации, а некоторые политические факторы с Запада хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве, которая ведётся в настоящее время в этом регионе. На самом деле все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Республики Молдова. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета. Без спроса мнения граждан, вопреки конституционным нормам, готовится техническое и политико-военное объединение с соседней страной, которое впоследствии попытаются формализовать и юридически легализовать парламентское большинство ПДС и захваченный Конституционный суд под защитой иностранных войск, как уже было в истории нашего народа в начале прошлого века.
Это очень ошибочная и опасная стратегия как для нашего народа, так и для тех, кто пытается её внедрить. Задаюсь вопросами, осознают ли нынешние правители все эти риски, понимают ли, что они могут быть последними руководителями Республики Молдова и что их используют как марионеток в написанных где-то в западных канцеляриях планах и стратегиях?
Для подготовки технического объединения было необходимо, чтобы Республика Молдова продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность. Было необходимо деморализовать граждан, чтобы они перестали верить в собственную страну. А марионеточное правительство ПДС вместе с тысячами иностранных экспертов и НПО-шников, финансируемых за счёт западных кредитов и грантов, — идеальный инструмент для этого и для реализации интересов Запада, Сороса и НАТО.
Майя Санду и ПДС шаг за шагом обеспечивают экономическую, моральную и политическую ликвидацию государства. А чтобы им никто не мешал, сфабриковали уголовные дела против оппозиционных сил, в частности против Партии социалистов и её лидеров, чтобы очернить наш имидж. Все политические дела за последнее время с элементами избирательного правосудия, на фоне стагнации резонансных дел по кражу миллиарда, концессии аэропорта и так далее, являются частью этого дьявольского сценария по уничтожению оппозиции и её лидеров, способных помешать планам втянуть нашу страну в войну и ликвидировать государственность Республики Молдова.
Уважаемые сограждане, уверен, что терпение людей уже на пределе.
Уверен и в том, что всё больше граждан понимают, что происходит со страной, и насколько реальна опасность быть втянутыми в кровавую региональную войну и утратить государственность".
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней, как отдельного государства. По данным опросов, более половины жителей Молдовы выступают против идеи объединения, поддерживают этот процесс около трети граждан, пишет РИА Новости
"До сих пор неизвестно, что обсуждалось в 9.00 на заседании Высшего совета безопасности при президенте".- сообщил накануне 7 июня в Телеграмм-канале Sputnik Молдова
Сегодня же, 8 июня, о заседании Высшего совета безопасности при президенте стало известно лишь о том , что обсуждалось для продовольственной безопасности страны:
▪️ В течение трех недель Минсельхоз и Минэкономики должны завершить разработку стратегии продовольственной безопасности и плана мероприятий, предусматривающего применение в случае необходимости отдельных правил экспорта сырья и продовольствия в период на 2022-2023 годы.
▪️В течение четырех недель Минсельхоз, Минэкономики и Нацагентство продовольственной безопасности пересмотрят процедуры безопасности пищевых продуктов для устранения избыточных действий в процессе сертификации продуктов питания и их производителей в стране и за рубежом.
▪️Совет по конкуренции будет следить за соответствующими рынками и оперативно расследовать и наказывать нарушителей в случаях злоупотребления доминирующим положением.
▪️ МВД и Минфин обеспечат бесперебойную транспортировку сырья и продуктов питания через пограничные пункты, в том числе за счет более тесного сотрудничества с соседними странами.
▪️ В течение трех недель Минсельхоз и Нацагентство продовольственной безопасности должны пересмотреть обеспечение присутствия на рынке охлажденной продукции.
▪️ В течение двух недель Минтруда и соцзащиты и Минсельхоз установят перечень приоритетных товаров и сырья для регулирования внутреннего рынка и экспорта.
▪️ В течение трех недель ответственные министерства должны пересмотреть уровень обязательных государственных резервов продуктов и сырья.