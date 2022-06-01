Президент Молдовы Майя Санду обвиняется судьями в превышении своих полномочий. Ассоциация судей "Vocea Justice" опубликовала пресс-релиз, в котором выражает тревогу в связи с отказом президента назначить на должность до достижения возрастного предела 13 судей, сообщает kp.md
"Это очень опасный сигнал, который подан всей судебной системе и обществу путем принятия этого немотивированного отказа", - говорится в пресс-релизе Ассоциации.
Судьи утверждают, что даже если у президента Молдовы возникли какие-либо сомнения относительно деятельности судей, закон довольно четко предусматривает порядок привлечения судей к дисциплинарной, уголовной ответственности в случае выявления недостатков в их деятельности.
В документе указывается, что Санду отказала судьям в назначении из-за того, что они якобы не соответствуют нужным критериям. Но это должны определять Дисциплинарная коллегия при ВСМ, Генеральная прокуратура или Национальное агентство по неподкупности, пишет ИА REGNUM.
"Ведь в данной ситуации Президент Республики Молдова, согласно действующему законодательству, превысил свои полномочия, поскольку он не имеет права подменять работу органа по выявлению недостатков в работе судей, который принадлежит Дисциплинарной коллегии при Высшем совете магистратуры, Генеральной прокуратуре или Национальному агентству по неподкупности", - говорится в сообщении магистратов.
Ассоциация призывает всех судей и гражданское общество проявить солидарность, отстоять независимость судей, что является фундаментальной гарантией функционирования судебной власти.
ИА Красная Весна напоминает, что 1 июня молдавский адвокат Вадим Виеру опубликовал, как он утверждает, документ, подписанный Санду, об отказе назначить судьями до достижения ими предельного возраста 65 лет - 13 из 40 кандидатов. В качестве причин называются недоверие к их репутации, несоответствия в декларациях о доходах, дисциплинарные взыскания, а также подозрения в несоответствии критериям неподкупности.
Среди «отвергнутых» кандидатов также была судья Родика Бердило, которая в 2018 году признала недействительными итоги выборов мэра Кишинева, на которых победил соратник Санду — Андрей Нэстасе.