Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил с предложением переименовать улицы, которые, по его мнению, с историей Одессы не связаны. В качестве примеров он привел Новомосковскую, Бородинскую, Курскую и Воронежскую улицы, а также 2-й переулок Чапаева.
На своей странице в соцсети Труханов заявил, что решение о переименовании будут принимать депутаты городского совета, ориентируясь на рекомендации историко-топонимической комиссии. Также он высказал точку зрения, что в Одессе должны появиться "улица героев Мариуполя" и "площадь Великобритании".
Ранее о переименовании улиц заявляли в некоторых других украинских городах, а 6 апреля в Верховной раде был зарегистрирован проект закона о запрете присвоения объектам названий, связанных с Россией. mk.ru