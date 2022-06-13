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Мэр Одессы призвал переименовать Новомосковскую, Бородинскую и другие улицы

Мэр Одессы призвал переименовать Новомосковскую, Бородинскую и другие улицы

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил с предложением переименовать улицы, которые, по его мнению, с историей Одессы не связаны. В качестве примеров он привел Новомосковскую, Бородинскую, Курскую и Воронежскую улицы, а также 2-й переулок Чапаева.

На своей странице в соцсети Труханов заявил, что решение о переименовании будут принимать депутаты городского совета, ориентируясь на рекомендации историко-топонимической комиссии. Также он высказал точку зрения, что в Одессе должны появиться "улица героев Мариуполя" и "площадь Великобритании".

Ранее о переименовании улиц заявляли в некоторых других украинских городах, а 6 апреля в Верховной раде был зарегистрирован проект закона о запрете присвоения объектам названий, связанных с Россией.
mk.ru
  • Сегодня, 08:33
  • DTV
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