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Зеленский утвердил ратификацию Стамбульской конвенции

Зеленский утвердил ратификацию Стамбульской конвенции

Украина разделяет европейские ценности, и для нее жизнь и здоровье человека – самая высокая ценность, заверил глава государства.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции, принятый парламентом накануне. Об этом глава государства сообщил в Facebook во вторник, 21 июня, пишет korrespondent.net.

"Подписан! Закон о ратификации Стамбульской конвенции. Ее главное содержание простое, но чрезвычайно важное. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации", – написал президент.

Зеленский заверил, что Украина разделяет европейские ценности, и для нее "жизнь и здоровье человека – самая высокая ценность".

Напомним, 20 июня Верховная Рада ратифицировала Стамбульской конвенции. Законопроект поддержали 259 депутатов, четверо высказались против и 25 воздержались.

Стамбульская конвенция является первым юридически обязывающим документом, который "создает всеобъемлющую правовую базу и подход к борьбе с насилием в отношении женщин" и направлен на предотвращение бытового насилия, защиту жертв и судебное преследование виновных.

Также она содержит определение гендера, за что часто подвергается критике. В марте прошлого года из конвенции вышла Турция, заявив, что документ "нормализует гомосексуализм".

Известно, что Украина подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2011 году, но утвердила ее только сейчас.
korrespondent.net
  • Вчера, 20:41
  • DTV
  • Просмотров: 31
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