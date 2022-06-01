Украина разделяет европейские ценности, и для нее жизнь и здоровье человека – самая высокая ценность, заверил глава государства.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции, принятый парламентом накануне. Об этом глава государства сообщил в Facebook во вторник, 21 июня, пишет korrespondent.net.
"Подписан! Закон о ратификации Стамбульской конвенции. Ее главное содержание простое, но чрезвычайно важное. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации", – написал президент.
Зеленский заверил, что Украина разделяет европейские ценности, и для нее "жизнь и здоровье человека – самая высокая ценность".
Напомним, 20 июня Верховная Рада ратифицировала Стамбульской конвенции. Законопроект поддержали 259 депутатов, четверо высказались против и 25 воздержались.
Стамбульская конвенция является первым юридически обязывающим документом, который "создает всеобъемлющую правовую базу и подход к борьбе с насилием в отношении женщин" и направлен на предотвращение бытового насилия, защиту жертв и судебное преследование виновных.
Также она содержит определение гендера, за что часто подвергается критике. В марте прошлого года из конвенции вышла Турция, заявив, что документ "нормализует гомосексуализм".
Известно, что Украина подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2011 году, но утвердила ее только сейчас. korrespondent.net