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В «Шерифе» отреагировали на запрет УЕФА проводить еврокубки в Тирасполе

В «Шерифе» отреагировали на запрет УЕФА проводить еврокубки в Тирасполе
Фото: fc-sheriff

Тираспольский футбольный клуб обратился к футбольным властям Молдовы с просьбой о проведении домашних матчей еврокубков на стадионе в Кишиневе. Ранее УЕФА запретил «Шерифу» проводить матчи на домашней арене из-за ситуации на Украине.

Тираспольский футбольный клуб «Шериф» будет проводить домашние матчи еврокубков сезона 2022/23 на стадионе в Кишиневе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды вскоре после запрета УЕФА на проведение матчей в Приднестровье.

«Первым, кто пошел навстречу клубу, была Федерация футбола Молдовы и лично президент Леонид Олейниченко, который оперативно отреагировал на данную новость и делает все возможное, чтобы матчи Лиги чемпионов состоялись на территории Молдовы. Таким образом, игра с ФК «Зриньски» может состоятся в Кишиневе, на стадионе «Зимбру», — говорится в заявлении.

Шериф сыграет с боснийским «Зриньски» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первая встреча состоится в Боснии 6 июля, а вторая — 13 июля.

Накануне исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить до дальнейших уведомлений проведение матчей под своей эгидой на территории Приднестровья из-за ситуации на Украине.

«Решение основано на соображениях и выводах, последовательно сделанных агентствами, специализирующимися на международном политическом и стратегическом анализе, с отчетами которых ознакомилась администрация УЕФА после оценки текущей ситуации в Приднестровье», — заявили в союзе.

В минувшем сезоне Лиги чемпионов «Шериф» играл в лиге чемпионов в одной группе с мадирдским «Реалом», миланским «Интером» и донецким «Шахтером». 28 сентября «Шериф» в гостевом матче обыграл «Реал» со счетом 2:1.
  • Сегодня, 08:18
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