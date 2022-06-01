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Матч "Шерифа" в первом квалификационном раунде ЛЧ пройдет на стадионе "Зимбру"

Матч "Шерифа" в первом квалификационном раунде ЛЧ пройдет на стадионе "Зимбру"

Официальная страница в Facebook боснийского "Зриньски" объявила, что ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Шерифа" пройдет на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.

Однако поменялась дата поединка - с 13 июля игра была перенесена на 12 июля. Начало матча - 20.00, сообщает moldfootball.com

Отметим, что 14 числа на этом стадионе примет своего соперника "Петрокуб" в рамках Лиги Конференций.

Напомним, что УЕФА запретила "Шерифу" принимать матчи в приднестровском регионе из-за войны в соседней стране до дальнейшего уведомления.
moldfootball.com
  • Вчера, 16:04
  • DTV
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