Молдова и Украина договорились о создании новых транзитных путей и расширении экспортного потенциала обеих стран.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве с президентом Молдовы Майей Санду, передает Noi.md
Глава украинского государства отметил знаковость приезда Майи Санду сразу после принятия Европейским союзом исторического решения о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС.
«Я уверен, что благодаря успеху в европейской интеграции наши страны станут еще ближе. Обязательно будем обмениваться опытом на пути к полноправному вступлению в Европейский союз», – подчеркнул Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с президентом Молдовы в Киеве.
Он отметил, что Майя Санду посетила сегодня Киевскую область и увидела последствия полномасштабного российского вторжения.
«Мы должны вместе сделать все возможное, чтобы война не грозила больше никому в Европе – ни Украине, ни Молдове, ни любой другой стране», – заявил Владимир Зеленский
По его словам, Молдова и Украина должны усиливать сотрудничество в гуманитарной сфере, экономике, энергетике, политике, приграничном сотрудничестве, а также взаимодействие в сфере безопасности, которое сейчас является приоритетом. В частности, в ходе переговоров стороны обсудили вопрос приднестровского урегулирования.
«Украина является гарантом этого урегулирования и будет активно помогать Молдове и дальше», – подчеркнул глава украинского государства. Президенты также обсудили вопросы украинского транзита через территорию Молдовы, энергетическое сотрудничество, которое чрезвычайно важно для достижения всей Европой независимости от российских энергоресурсов.
«После успешного подключения энергосистем Украины и Молдовы к общей континентальной европейской энергосистеме мы сегодня имеем множество новых возможностей для работы на рынке так называемого энергетического Евросоюза и двустороннего сотрудничества. Наша общая задача – использовать эти новые возможности максимально», – сказал Владимир Зеленский.
Кроме того, была достигнута договоренность о создании новых транзитных путей и расширении экспортного транзитного потенциала, в частности, путем облегчения пересечения границы двух государств.
«Я подтвердил готовность Украины помочь с реконструкцией молдавской железной дороги. Также договорились начать восстановление участка железной дороги Березино – Басарабяска для усиления транспортного потенциала обоих государств», – рассказал президент Украины.
Владимир Зеленский поблагодарил Майю Санду за решение направить саперное подразделение для помощи с проведением разминирования в Украине, а также за помощь украинцам, которые искали защиты на территории Молдовы. Со своей стороны президент Республики Молдова Майя Санду отметила, что страна очень ценит подвиг украинского народа, борющегося за свободу и будущее.
«Борясь за свою свободу, украинцы также борются за своих соседей в Европе. Мы в Молдове понимаем это и глубоко ценим», – сказала она.
Майя Санду заявила, что государственные институты Молдовы, благотворительные фонды, волонтерские группы и простые граждане объединили усилия, чтобы помочь людям, выехавшим из Украины из-за войны. Правительство Молдовы также предоставило гуманитарную помощь Виннице, Одессе, Черновцам и Николаевской области.
Она отметила, что Молдова готова оказать поддержку в послевоенном восстановлении Украины.
По словам президента Молдовы, страна также готова помочь Украине в транзите товаров, экспорт которых остановлен из-за блокады Россией украинских портов.
Майя Санду поблагодарила Владимира Зеленского за развитие украинско-молдавских двусторонних отношений и поздравила Украину с получением статуса кандидата на вступление в ЕС, отметив, что это историческое решение для обоих государств.
Президент Молдовы отметила, что во время встречи с главой украинского государства была достигнута договоренность сотрудничать над реализацией реформ, которые приблизят членство обеих стран в Евросоюзе.