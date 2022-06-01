Dnestr.TV

 
0

На возможную "пощечину" из Приднестровья Украина ответит ударом – Зеленский

На возможную "пощечину" из Приднестровья Украина ответит ударом – Зеленский

Киев ответит ударом в случае, если со стороны Приднестровья будут поступать угрозы. Об этом заявил Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду.

«Мы сегодня поднимали вопрос рисков — я бы не назвал это ударами — со стороны Приднестровья. Если и будет, то я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные какие-то получаем. Они неприятные. Но они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы, в Приднестровье, находятся: для нас это будет не удар, а пощечина, а мы точно ответим ударом», — заявил украинский лидер.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский заявлял, что ПМР, несмотря теракты и провокации со стороны Украины, не вынашивает агрессивных планов в отношении соседей.

  • Вчера, 21:35
  • DTV
  • Просмотров: 30
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна