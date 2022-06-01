Киев ответит ударом в случае, если со стороны Приднестровья будут поступать угрозы. Об этом заявил Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду.
«Мы сегодня поднимали вопрос рисков — я бы не назвал это ударами — со стороны Приднестровья. Если и будет, то я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные какие-то получаем. Они неприятные. Но они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы, в Приднестровье, находятся: для нас это будет не удар, а пощечина, а мы точно ответим ударом», — заявил украинский лидер.
Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский заявлял, что ПМР, несмотря теракты и провокации со стороны Украины, не вынашивает агрессивных планов в отношении соседей.