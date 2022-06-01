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Путин будет участвовать в саммите G20

Путин будет участвовать в саммите G20

Президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите Группы двадцати, но формат участия пока уточняется. Об этом в понедельник журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается", - сказал он.

Как сообщает ТАСС, при этом Ушаков затруднился точно ответить на вопрос о том, будет ли Путин принимать участие в саммите очно или по видеосвязи. "Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать", - сказал он.

Ушаков обратил внимание на то, что некоторые страны до сих пор остаются закрытыми в контексте пандемии. "Но мы получили официальное приглашение, что очень важно с учетом того, что на индонезийцев давят и давили соответствующие западные страны", - добавил он. Помощник президента отметил, что этот вопрос также будет обсуждаться в ходе визита президента Индонезии Джоко Видодо в Москву 30 июня. " Мы поблагодарили за приглашение, сказали, что будем заинтересованы принять участие. Времени еще много, посмотрим. Пока так", - заключил Ушаков.

Он напомнил, что президент Видодо направил Путину приглашение принять участие в саммите "двадцатки", который пройдет на Бали 15-16 ноября.

  • Вчера, 21:40
  • DTV
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