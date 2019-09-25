Заместитель Председателя Правительства Станислав Касап был гостем программы на Первом Радио «В центре внимания». Говорили об административной реформе, снижении админбарьеров, борьбе с коррупционными проявлениями и бюрократией, удобстве для граждан и экономии для государства.
Открывая диалог, Станислав Касап напомнил об основных направлениях деятельности админреформы:
«Административная реформа – работа Правительства по дебюрократизации различных государственных процедур, которые существуют в нашем государстве. Она реализуется сразу по целым отраслям, по нескольким ключевым направлениям: создание систем электронного Правительства и портала государственных услуг – для облегчения взаимодействия граждан, общества и государства; совершенствование административных процедур, связанных с регламентацией порядка и выдачей разрешительных документов различного характера. А также в рамках работы админреформы еще раз критически оцениваются некоторые государственные функции на предмет их необходимости».
В первую очередь собеседников Вице-премьера интересовала цифровизация государственных услуг и перевод документооборота в электронную форму. Неотъемлемой частью реформы является создание и внедрение Портала государственных услуг и системы «Электронные платежи». Так, уже на портале размещено порядка пятисот государственных услуг, большинство из них несут пока информационный характер – сведения о порядке оказания и предоставления, а также ее стоимость. Но некоторые услуги уже можно заказать в электронном формате, таких на портале более семидесяти, сообщается на сайте Правительсва.
«Портал демонстрирует уверенный ежеквартальный рост. Мы провели анализ по первому кварталу 2022 года – заказано 5,5 тыс. услуг. А в прошлом году за первый квартал было заказано порядка 3,3 тыс. То есть он растет и по количеству пользователей, и по количеству заказанных госуслуг, и по количеству услуг, которые становятся на нем доступны. В планах на этот год – расширение его функционала», – отметил Станислав Касап.
Что касается системы «Электронные платежи». Напомним, она была внедрена для освобождения граждан от предоставления квитанции об оплате госуслуги в органы госвласти. В основном, к ней подключаются ведомства, которые больше всех взаимодействуют с гражданами по оказанию госуслуг. Такими являются – регистрационная палата, паспортные столы, МРЭУ ГАИ. Кроме того, полный перечень подключенных ведомств к системе указан на официальном сайте ГИС «Электронные платежи». Стоит отметить, что система функционирует с середины марта. По состоянию на первое июня через нее было осуществлено порядка 3 тыс. платежей.
Также заместитель Председателя Правительства поделился планами работы по административной реформе на вторую половину текущего года. Среди них – упрощение или вовсе отмена устаревших санитарных правил и норм, которые не повлияют на безопасность предоставляемых услуг. Ведутся работы и по снижению регулирования в трудовой деятельности, а именно придания рекомендательного характера для приказов, устанавливающих требования к работникам по наличию высшего образования или нужной квалификации. Это позволит упростить работу предприятий, их кадровых служб и облегчит процедуру трудоустройства для тех, кто не имеет требуемого образования, но обладает необходимыми знаниями в этой области.
Отдельно Станислав Касап остановился на дальнейшей работе по уточнению и расширению перечня документов, которые органы госвласти не будут истребовать у граждан при обращении. Для этого была создана государственная информационная система – Реестр документов разрешительного характера. Она содержит информацию о наличии у граждан патентов, лицензий, водительских прав, аккредитационных свидетельств и многом другом. Внедрение системы позволяет государственным органам получать необходимые сведения о гражданине путем межведомственного обмена информацией.
«В каждом ключевом вопросе мы намерены продвигаться вперед путем создания новых государственных информационных систем и отказа от тех бумажных документов, которые все еще требуются от граждан, путем межведомственного взаимодействия», — очертил круг перспективных задач и план работы на текущий год заместитель Председателя Правительства Станислав Касап.