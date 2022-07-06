Новые требования к внешнему виду солдат и офицеров начнут действовать в Вооруженных силах Канады с сентября. Власти разрешили солдатам носить юбки, красить ногти и делать татуировки на лице. Об этом сообщает rbc.ru
Военнослужащие в Канаде смогут наносить татуировки на лицо, а также отращивать и красить волосы, сообщается на сайте правительства.
Цель изменений — сделать армию более гендерно нейтральной.
«Правилам, касающимся внешнего вида канадских военнослужащих, уже около 50 лет, их давно пора пересмотреть. Внешний вид канадских военнослужащих не успевает за канадским обществом, которому они служат», — отметил в ВС.
Так, новобранцам больше не придется бриться наголо. Военнослужащие смогут отращивать волосы, но должны закалывать их, если длина ниже плеч. Кроме того, разрешается красить волосы. Допустимы также бакенбарды, бороды, усы и эспаньолки любой длины при условии надлежащего ухода.
Ногти могут быть длинными, если это не влияет на выполнение служебных обязанностей. Допускаются и татуировки на лице, если они не связаны с преступной деятельностью и не считаются дискриминационными.
Помимо этого из правил убрали пункт о запрете жевать жвачку, сутулиться, класть руки в карманы, курить, есть на улице и ходить рука об руку. В то же время оговаривается, что военнослужащие своим поведением и внешним видом должны создавать положительный образ.
В 2018 году канадским военным разрешили носить бороды при условии, что те не должны выглядеть «хипстерскими». Борода должна быть аккуратно подстрижена, не длиннее 2 см, а шея и скулы — выбриты.
До этого ношение бороды разрешалось лишь в некоторых случаях, например если требует религия, и исключительно по усмотрению начальника штаба.