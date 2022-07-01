Украинские военные сообщили , что авиация РФ атаковала корабль под флагом Молдовы.
В телеграм-канале властей Одессы появилось сообщение о том, что российский самолет Су-25 во время атаки в районе акватории Одессы выпустил две ракеты Х-31. Одна из них "самоликвидировалась", а вторая попала в танкер под названием Millennial Spirit под флагом Молдовы, сообщает bbc.com
По данным властей, танкер с остатками дизельного топлива дрейфовал в акватории Одессы с начала войны. В него один раз уже попадали, на нем нет экипажа, а сам он, говорится в сообщении, "дрейфует как экологическая бомба замедленного действия".
В условиях войны Би-би-си не всегда может оперативно подтвердить информацию от официальных лиц. Молдова это сообщение пока не комментировала.