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Украинские военные сообщили, что авиация РФ атаковала корабль под флагом Молдовы

Украинские военные сообщили, что авиация РФ атаковала корабль под флагом Молдовы
фото: коллаж Point.md

Украинские военные сообщили , что авиация РФ атаковала корабль под флагом Молдовы.

В телеграм-канале властей Одессы появилось сообщение о том, что российский самолет Су-25 во время атаки в районе акватории Одессы выпустил две ракеты Х-31. Одна из них "самоликвидировалась", а вторая попала в танкер под названием Millennial Spirit под флагом Молдовы, сообщает bbc.com

По данным властей, танкер с остатками дизельного топлива дрейфовал в акватории Одессы с начала войны. В него один раз уже попадали, на нем нет экипажа, а сам он, говорится в сообщении, "дрейфует как экологическая бомба замедленного действия".

В условиях войны Би-би-си не всегда может оперативно подтвердить информацию от официальных лиц. Молдова это сообщение пока не комментировала.
  • Сегодня, 13:24
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