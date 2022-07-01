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Иностранцев, покупающих первичное жильё в Приднестровье , освободят от налога

Иностранцев, покупающих первичное жильё в Приднестровье , освободят от налога

На пленарном заседании Верховного Совета депутаты приняли в окончательном чтении изменения в Закон «Об основах налоговой системы в ПМР», сообщает парламентская пресс-служба.

Иностранные граждане, которые покупают первичное жильё в Приднестровье, не будут платить специальный налог: сбор за приобретение недвижимого имущества.

Этот сбор уплачивают покупатели-нерезиденты в размере 10% от суммы договора купли-продажи жилья.

Отмена этого налога, как считают депутаты, позволит создать благоприятные условия для привлечения инвестиций иностранных физических лиц на территорию Приднестровья и оживит рынок недвижимости в республике.

Принятый законопроект направлен на подпись Президенту. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2023 года.
  • Сегодня, 13:47
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