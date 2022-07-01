Иностранные граждане, которые покупают первичное жильё в Приднестровье, не будут платить специальный налог: сбор за приобретение недвижимого имущества.
Этот сбор уплачивают покупатели-нерезиденты в размере 10% от суммы договора купли-продажи жилья.
Отмена этого налога, как считают депутаты, позволит создать благоприятные условия для привлечения инвестиций иностранных физических лиц на территорию Приднестровья и оживит рынок недвижимости в республике.
Принятый законопроект направлен на подпись Президенту. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2023 года.