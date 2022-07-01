Пользователи системы денежных платежей “Юнистрим” не могут получить или вернуть переводы, отправленные из России. На данный момент уже восемь банков, которые сотрудничают с системой, перестали вести с “Юнистрим” совместную работу. Более того, по информации издания Коммерсант” , владельцы «Юнистрим» продают свой бизнес. Его представители отрицают как проблемы с переводами, так и переговоры о продаже, пишет frankrg.com.
Десятки клиентов жалуются на форуме banki.ru на неполучение переводов денежных средств из России через систему “Юнистрим” в таких странах как Белоруссия, Молдавия, Грузия, Сербия, Узбекистан, Кипр и других. Кроме того, возврат средств из этих стран задерживается более чем на две недели. В пресс-службе “Юнистрима” же заявляют, что в штатном режиме продолжают обслуживать переводы в ряд стран “СНГ, ЕС и Азии” и регулярно работают над жалобами своих клиентов на banki.ru. “Были выявлены случаи недостоверности и ложной информации, 90% вопросов урегулировано” — говорится в ее ответе.
Иностранные партнеры перестают сотрудничать с “Юнистрим”. С системой прекратили работать некоторые белорусские, молдавские, узбекские и казахстанские банки.
Владельцы “Юнистрим” хотят продать свой бизнес по стоимости, как оценивалось в начале года, около $100 млн. Эксперты считают, что такая цена завышена, и что заинтересованных в сделке может быть немного. В “Юнистрим” признаются, что получают предложения о покупке бизнеса, но отрицают какие-либо переговоры о продаже.