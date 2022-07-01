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Системе переводов «Юнистрим» ищут покупателя

Системе переводов «Юнистрим» ищут покупателя

Пользователи системы денежных платежей “Юнистрим” не могут получить или вернуть переводы, отправленные из России. На данный момент уже восемь банков, которые сотрудничают с системой, перестали вести с “Юнистрим” совместную работу. Более того, по информации издания Коммерсант” , владельцы «Юнистрим» продают свой бизнес. Его представители отрицают как проблемы с переводами, так и переговоры о продаже, пишет frankrg.com.

Десятки клиентов жалуются на форуме banki.ru на неполучение переводов денежных средств из России через систему “Юнистрим” в таких странах как Белоруссия, Молдавия, Грузия, Сербия, Узбекистан, Кипр и других. Кроме того, возврат средств из этих стран задерживается более чем на две недели. В пресс-службе “Юнистрима” же заявляют, что в штатном режиме продолжают обслуживать переводы в ряд стран “СНГ, ЕС и Азии” и регулярно работают над жалобами своих клиентов на banki.ru. “Были выявлены случаи недостоверности и ложной информации, 90% вопросов урегулировано” — говорится в ее ответе.

Иностранные партнеры перестают сотрудничать с “Юнистрим”. С системой прекратили работать некоторые белорусские, молдавские, узбекские и казахстанские банки.

Владельцы “Юнистрим” хотят продать свой бизнес по стоимости, как оценивалось в начале года, около $100 млн. Эксперты считают, что такая цена завышена, и что заинтересованных в сделке может быть немного. В “Юнистрим” признаются, что получают предложения о покупке бизнеса, но отрицают какие-либо переговоры о продаже.
  • Сегодня, 14:41
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