Молдавская газораспределительная компания Moldovagaz пытается договориться с «Газпромом» об улучшении условий контракта, но пока безуспешно. Об этом в парламенте заявил вице-премьер, министр регионального развития Андрей Спыну.
Дискуссии проходили 7 июля во время представления проекта кредитного соглашения между РМ и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму € 300 млн для создания запасов энергоресурсов, сообщает eadaily.com
«Директор АО Moldovagaz Вадим Чебан провел в начале июля переговоры с руководством „Газпрома“, в том числе с г-ном Миллером, по некоторым вопросам, которые могли бы улучшить условия действующего контракта», — рассказал Спыну.
Он уточнил, что пока никакого ответа получено не было. При этом он добавил, что непосредственно кабмин, в том числе и Moldovagaz, неоднократно обращалась в «Газпром» с просьбой предоставить дополнительные объемы для формирования резервов, но снова не получили согласования. Согласно подписанному осенью прошлого года пятилетнему газовому контракту, Молдавия, без учета Приднестровья, потребляет 1,1−1,2 млрд кубометров газа в год. Левобережье потребляет 2,2 миллиарда кубометров.
«Но пока мы не получили никакого ответа (от российской стороны)», — заключил Андрей Спыну.
Напомним, ЕБРР с помощью кредитной линии решил поддержать безопасность поставок энергоресурсов в Молдову. Она позволит профинансировать 20% запланированных закупок природного газа республикой в этом году. Из этой суммы € 200 млн — это резервная часть, которая может быть использована в случае прекращения поставок газа в Молдову, а оставшиеся € 100 млн будут использованы для накопления стратегических запасов газа, которые будут храниться в Румынии или на Украине.
Как сообщало EADaily , несмотря на то, что ранее в правительстве констатировали, что «самый оптимистичный для Молдовы сценарий — сохранить контракт с „Газпромом“ на осень и зиму по нынешним формулам», Спыну заговорил о возможном пересмотре его условий.
Сейчас цена для РМ формируется по специальной формуле, на нее влияет и цена топлива на спотовом рынке. Даже при том, что в июле закупочная цена российского газа выросла до $ 980, Молдове выгодно работать с «Газпромом» потому, что европейские партнеры не могут предоставить цену даже близкую к этой. В настоящее время цены на газ в Европе приблизились в плотную к отметке в $ 1900.