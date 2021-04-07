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В Приднестровье предлагают усилить вакцинацию

В Приднестровье предлагают усилить вакцинацию

В Приднестровье планируют усилить вакцинацию. Этот вопрос обсудили на заседании Координационного совета при Правительстве.

В последние недели в республике отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом, по данным Минздрава, на данный момент привито лишь 30% населения. К работе по предупреждению всплеска заболеваемости по поручению премьер-министра привлекут профсоюзные организации, пишет пресс-служба Правительства.

Своевременная вакцинация, по мнению Александра Розенберга. позволит избежать вынужденных простоев производства и пойдет на пользу не только работникам предприятий, но и экономике.

Также на Координационном совете обсудили вопрос обеспеченности медико-фармацевтической продукцией для лечения больных коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день, по данным Минздрава, на резервном складе имеются все основные противовирусные препараты из расчета на 6-10 тыс. Также сформирован запас лекарств для профилактики различных осложнений, вызванных COVID-19, в том числе и антибиотиков.

Контракты заключены на поставку медико-фармпродукции на сумму 89,7 млн рублей. На стадии подписания контракты на сумму 3,9 млн рублей.

«Основная доля пациентов, которые на сегодняшний день выявлены, лечится на дому. И только 66 пациентов находятся на сегодняшний день в стационарах нашей республики. ЛПУ обеспечены медикаментами, все это постоянно контролируется», — проинформировала Кристина Албул.

Премьер нацелил профильное ведомство на эффективное выполнение задач по обеспечению лекарствами стационаров и должное оснащение профильных лечебно-профилактических учреждений.

novostipmr.com
  • Сегодня, 09:27
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