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Европарламент требует включить право на аборт в Хартию ЕС

Европарламент требует включить право на аборт в Хартию ЕС

Европарламент призвал включить аборт в число фундаментальных прав европейцев. Европарламентарии также призвали все страны ЕС "защищать и уважать право на безопасные и легальные аборты", сообщает ТАСС

Депутаты Европарламента (ЕП) выступили за включение абортов в Хартию ЕС об основных правах. Соответствующая резолюция была поддержана на пленарной сессии ЕП в четверг в Страсбурге.

"Предлагаем включить право на аборт в Хартию ЕС об основных правах", - гласит один из пунктов документа, в котором европарламентарии в очередной раз осудили решение Верховного суда США, отменившего федеральные гарантии прав на аборты в стране. В этой связи они призывают все страны ЕС "защищать и уважать право на безопасные и легальные аборты", а также настаивают на включении такого положения во Всеобщую декларацию прав человека.

Напомним, Верховный суд США 24 июня отменил вынесенное почти 50 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов. Сразу же после вердикта суда запрет на аборты вступил в силу в девяти штатах.
  • Сегодня, 09:53
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