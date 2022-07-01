В Кишиневе откроется центр для «корректировки архитектуры европейской безопасности в кризисных ситуациях», таких как конфликт на Украине.
Молдова подписала соглашение об учреждении в Кишиневе центра по внутренней безопасности и управлению границами республики. Документ был подписан европейским комиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон и министром внутренних дел Молдовы Анной Ревенко.
Центр должен будет помочь «скорректировать архитектуру европейской безопасности в кризисных ситуациях», сообщает пресс-служба МВД Молдовы.
«Теперь Молдова станет частью пояса безопасности Европы и укрепит ее для европейского пространства», — говорится в заявлении. news.mail.ru