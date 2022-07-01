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В Молдове появится центр безопасности ЕС

В Молдове появится центр безопасности ЕС

В Кишиневе откроется центр для «корректировки архитектуры европейской безопасности в кризисных ситуациях», таких как конфликт на Украине.

Молдова подписала соглашение об учреждении в Кишиневе центра по внутренней безопасности и управлению границами республики. Документ был подписан европейским комиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон и министром внутренних дел Молдовы Анной Ревенко.

Центр должен будет помочь «скорректировать архитектуру европейской безопасности в кризисных ситуациях», сообщает пресс-служба МВД Молдовы.

«Теперь Молдова станет частью пояса безопасности Европы и укрепит ее для европейского пространства», — говорится в заявлении.
news.mail.ru
  • Сегодня, 06:52
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