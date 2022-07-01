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Молдавских погранполицейских научат управлять дронами

Молдавских погранполицейских научат управлять дронами

Сотрудники Пограничной полиции Молдовы пройдут инструктаж по управлению беспилотниками.

Принципы работы беспилотных летательных аппаратов, пилотирование и применение дронов изучат на специальных курсах сотрудники Пограничной полиции Молдовы, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тренинг стартовал 11 июля и продлится до 13 июля, обучение проходит в Центре передового опыта в области безопасности границ, его проводят инструкторы Погранполиции, которые ранее переняли передовой опыт от зарубежных коллег, передает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.

«На теоретических занятиях рассматриваются вопросы, связанные с национальной нормативно-правовой базой в области применения беспилотников, общими условиями применения, классификацией дронов, а также принципами работы и их техническими характеристиками», — отмечается в пресс-релизе Погранполиции.

Проводятся также практические занятия, пограничники учатся правильно направлять беспилотники в места с ограниченной видимостью и следить за тем, чтобы не возникало конфликтов с другими гражданскими полетами.

Тренинг проводится в контексте принятия и внедрения стандартов ЕС при использовании этого нового типа оборудования, которое «позволит заблаговременно обнаруживать ситуации риска в зеленой зоне границы».
  • Сегодня, 19:35
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