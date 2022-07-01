Сотрудники Пограничной полиции Молдовы пройдут инструктаж по управлению беспилотниками.
Принципы работы беспилотных летательных аппаратов, пилотирование и применение дронов изучат на специальных курсах сотрудники Пограничной полиции Молдовы, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Тренинг стартовал 11 июля и продлится до 13 июля, обучение проходит в Центре передового опыта в области безопасности границ, его проводят инструкторы Погранполиции, которые ранее переняли передовой опыт от зарубежных коллег, передает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
«На теоретических занятиях рассматриваются вопросы, связанные с национальной нормативно-правовой базой в области применения беспилотников, общими условиями применения, классификацией дронов, а также принципами работы и их техническими характеристиками», — отмечается в пресс-релизе Погранполиции.
Проводятся также практические занятия, пограничники учатся правильно направлять беспилотники в места с ограниченной видимостью и следить за тем, чтобы не возникало конфликтов с другими гражданскими полетами.
Тренинг проводится в контексте принятия и внедрения стандартов ЕС при использовании этого нового типа оборудования, которое «позволит заблаговременно обнаруживать ситуации риска в зеленой зоне границы».