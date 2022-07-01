В Бендерах приводят в порядок парк «Октябрьский» в рамках общего благоустройства городской набережной. Ход работ сегодня проинспектировал глава государства.
фото: пресс-служба Президента ПМР
Инфраструктура парка, заложенного в 60-х годах прошлого столетия, устарела. Сейчас в активной стадии благоустройство территории вокруг памятника. Демонтируют старое покрытие тротуаров, пешеходных дорожек, лестничных маршей. Прокладывают инженерные сети – обновляют системы подачи электроэнергии и полива, сообщает пресс-служба Президента ПМР
Предстоит большая работа по замощению участка тротуарной плиткой, установке современных фонарей, скамеек, урн, навесов, ротонды, а также по озеленению.
Побывал Вадим Красносельский и в парке Александра Невского. Там тоже продолжаются благоустроительные работы. Создают зону аттракционов – детских и для посетителей постарше. Сдать объект в эксплуатацию планируют в сентябре. Идет также строительство торгового ряда. Решено заменить деревянные палатки на капитальные строения, оформленные в крепостной стилистике. Вадим Красносельский обсудил с руководством Бендерской крепости и городской администрации дальнейшие планы развития досуговой инфраструктуры. Говорили также о мероприятиях, планируемых к проведению в парке и цитадели крепости.
Еще один реконструируемый объект, который осмотрел Вадим Красносельский, известен бендерчанам как Пушкинская аудитория. Здание расположено по улице Кавриаго. Его строили в 1900-1902 годах. Использовали для проведения светских мероприятий – балов, спектаклей, дискуссионных встреч. Говорят, что здесь собиралось общество борьбы с пьянством. Во время Первой мировой войны в этих стенах располагалось лечебное учреждение. Документально подтвержден факт посещения лазарета императором Николаем II. Есть данные, что позже в аудитории выступали известные исполнители, в том числе Вертинский. До 1939 года в здании находился Центр русской культуры.
В годы Великой Отечественной оно было практически полностью разрушено. В 1957-м на руинах вырос корпус, в котором организовали производство – шелкомотальную фабрику. С открытием шелкового комбината надобность в этом объекте пропала. В 80-х здание пустовало, в середине 90-х годов в нем учились студенты бендерского художественного колледжа. Сейчас в корпусе идет ремонт. Учитывая ветхость строения, первый этап – укрепление основных конструкций. Реализация проекта в целом займет не один год, говорили участники выездного совещания. Обсуждается вопрос строительства мансардного этажа. Обновленные площади вероятнее всего будут использовать в качестве выставочного зала. Здесь же могут организовать художественные мастерские. Финансирование предполагается из ФКВ. Изыскивает средства и город.
Президент посетил и действующие корпуса, в которых готовят профессиональных художников и скульпторов. Если точнее, в этих помещениях проводят ректорский и экзаменационный просмотры студенческих работ ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. В. И. Постойкина». Здесь же хранятся лучшие творения выпускников. На сегодняшний день обучение в колледже проходят 119 человек. В будущем году состоится первый выпуск дизайнеров – востребованной в новых реалиях специальности. Вадим Красносельский говорил о необходимости обеспечить образовательное учреждение современной техникой. Руководство колледжа озвучило потребность в компьютерной технике. Запрос будет сформирован и направлен в адрес Администрации Президента.
фото: пресс-служба Президента ПМР
Преображение Бендер продолжается. Обновляется социальная инфраструктура, реконструируются и благоустраиваются общественные места, приводятся в порядок дороги. Особое внимание – объектам, имеющим историческую ценность. Одно из таких – расположенный в центре Бендер комплекс зданий, головное из которых было возведено больше века назад как корпус женской гимназии. В послевоенные годы в нем располагался финансово-кредитный техникум, позже – бендерский политех, затем погранкомендатура.
В 2005 году объект вернули в ведение Минпроса: здесь учились студенты бендерского политехнического лицея-колледжа. Здание нуждалось в капитальном ремонте. К работам приступили. Обсуждается вопрос об использовании отреставрированных помещений под залы Приднестровского государственного художественного музея. Есть проектные наработки. Полторы тысячи квадратов крытой площади позволят не только представить посетителям богатство фондов музея, но и выделить кабинеты под художественный салон и реставрационные мастерские, которые будут обслуживать все музеи республики (их свыше четырех десятков).
Президент, побывавший с инспекцией на Калинина, 43, идею как таковую поддерживает. Вместе с руководством правительства, ГС по культуре, города и музея Глава государства осмотрел помещения, обсудил варианты размещения музейных локаций, технические вопросы, оформление.
Руководитель Государственной службы по культуре и историческому наследию Мария Кырмыз, рассказывая о планах, отметила, что есть идея сделать фондохранилище, которое будет находиться в этом же корпусе, доступным для посетителей, то есть частью экскурсионного предложения. Фонды открытого хранения – активно используемая в мире практика. Сейчас экспонируется лишь четверть имеющихся в закромах музея работ. Есть также задумка создать на новой музейной площадке парк советской скульптуры.
Идей много. Задействовать рассчитывают не только помещения, но и прилегающую территорию – участок 4,5 тысячи квадратных метров. Если позволит площадь, продумают небольшое тематическое кафе для удобства гостей. Весомым аргументом в пользу использования здания в музейном ключе является то, что оно само по себе ценный экспонат, рассказывающий об истории города. Еще один немаловажный аспект – расположение по соседству с городским музеем. С точки зрения организации туристических маршрутов это плюс: будет сформирован своего рода музейный комплекс. Обсуждалась и судьба здания, в котором сейчас ютится Приднестровский государственный художественный музей. Рассматривается предложение о размещении там архивной службы.