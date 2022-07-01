Парламент РМ на сегодняшнем заседании продлил режим ЧП в Молдове еще на 60 дней в связи с войной в Украине.(спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины- прим. редакции) С таким предложением к депутатам обратилась премьер-министр Наталья Гаврилица. Ее инициативу поддержали 52 народных избранника от правящей партии "Действие и солидарность". Фракция Блока коммунистов и социалистов покинула заседание в знак протеста.
Как заявила Гаврилица, сегодня существует риск перебоев поставок природного газа, а давление на продовольственный и логистический секторы по-прежнему сохраняется, сообщает tv8.md
"Я тоже хотела бы, чтобы мы вернулись к обычной мирной жизни, но, к сожалению, имеющиеся в нашем распоряжении сведения не говорят об окончании войны. Поэтому считаем не только оправданным, но и настоятельно необходимым продление чрезвычайного положения еще на 60 дней. Мой призыв как премьер-министра заключается в том, чтобы в эти трудные времена все депутаты поддержали продление чрезвычайного положения", - сказала Гаврилица.
Вчера правительство предложило парламенту продлить режим ЧП в стране еще на 60 дней. Проект в повестку дня внесла министр внутренних дел Анна Ревенко. Основная причина продления чрезвычайного положения – эволюция ситуации в Украине (!? прим. редакции). Кабмин также прогнозирует и новую волну беженцев, которые могут прибыть в страну в ближайшие месяцы.
Режим ЧП в Молдове впервые ввели 24 февраля сроком на 60 дней. Впоследствии его несколько раз продлевали.