20 военных самолетов из семи государств-членов НАТО пролетели 28 июля в воздушном пространстве Румынии под руководством командования союзной авиации НАТО — NATO AIRCOM, базирующегося в Германии. Об этом сообщило Министерство обороны Румынии, пишет eadaily.com
Боевые самолеты, самолеты для дозаправки в воздухе и самолеты раннего предупреждения управляются на учениях Объединенными диспетчерами терминальных атак (JTAC), имитирующими поражение военно-воздушных сил потенциального противника.
Цель учений — проверить, как НАТО может планировать, координировать и проводить сложную международную операцию, обеспечивающую воздушное пространство союзников в случае угрозы или нападения на государство-член НАТО.
Во время учений румынские и союзные военные самолеты НАТО будут летать над военно-воздушной базой «Михаил Когэлничану» на побережье Черного моря и на мысе Мидия, предупредило Министерство обороны Румынии.
После начала российской военной операции против Украины НАТО значительно увеличило свои возможности обороны и сдерживания на восточном фланге, перебросив наземную, воздушную и морскую боевую технику и войска в регион для защиты территории Альянса от любой угрозы, утверждается в заявлении Министерства обороны Румынии.