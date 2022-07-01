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Рада приняла закон по обмену военнопленными

Рада приняла закон по обмену военнопленными
Фото: ГУР Минобороны Украины. Обмен пленными между Россией и Украиной

Депутаты Рады 28 июля, приняли закон, который регламентирует процесс обмена пленными. За принятие соответствующего закона проголосовали 293 нардепа, пишет korrespondent

Принятый ими законопроект называется О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Украины относительно урегулирования процедуры обмена лиц как военнопленных (№ 7436-д).

В пояснительной записке к документу отмечается, что этот проект закона необходим для оперативного решения вопросов по процедуре обмена обвиняемых, осужденных как военнопленных.

В частности, внесены изменения в статью 84-1 Уголовного кодекса, которыми предусмотрено освобождение от отбывания наказания осужденного, в отношении которого уполномоченным органом принято решение о его передаче для обмена как военнопленного, и который предоставил письменное согласие на проведение такого обмена.

В законе сказано, что дальнейшее содержание и меры по обращению с освобожденным из-под стражи подозреваемым, обвиняемым, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Украины относительно военнопленных.

В Уголовный процессуальный кодекс внесены изменения о возможности отмены судом по ходатайству прокурора меры пресечения к лицу, которую уполномоченный орган решил передать в качестве военнопленного. После этого он должен быть немедленно освобожден и передан под надзор такого уполномоченного органа.
  • Вчера, 20:14
  • DTV
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