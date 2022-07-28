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В Коблево два человека подорвались на мине в море
Вечером 28 июля на побережье курорта Коблево в Николаевской области взорвалась морская мина, два человека погибли. Люди пошли купаться в море, хотя действует строгий запрет
Погибшие являлись украинскими полицейскими из Херсона: 40-летний подполковник, начальник сектора криминальной полиции города, и 35-летний капитан, его заместитель, пишет kherson-news
По имеющейся информации, они находились на отдыхе в гражданской одежде и, по всей видимости, нарушили запрет на купание в море.
Люди пошли купаться в море, хотя действует строгий запрет. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет 24tv.ua
Уже известно о ряде трагических случаев:
К примеру, 11 июня под Одессой на пляже на мине взорвался отдыхающий. Мужчина пошел "мерить глубину" и наткнулся на мину.
Кроме того, в начале июня три человека взорвались на мине на пляже Лазурного Херсонской области.
- Сегодня, 08:15
- DTV
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