Присоединение Приднестровья возможно только через федерализацию Молдавии. Об этом заявил замглавы Бюро реинтеграции РМ Николай Цвятков, добавив, что в республике этот термин имеет негативный оттенок, что, по его мнению, несправедливо.
По его мнению, ключ к решению затянувшегося на 30 лет приднестровского конфликта заключается в перераспределении государственных полномочий между Кишиневом и Тирасполем. А это, в свою очередь, означает федерализацию страны
«Слово „федерализация“ приобрело негативный оттенок, но напрасно. Перераспределение полномочий в нашей стране будет носить несколько федеративный характер. В Республике Молдавия уже есть признанный субъект — Гагаузская автономия, которая наложила отпечаток федеративных принципов в построении государства РМ», — цитирует Цвяткова eadaily.com
Замглавы бюро подчеркнул, что перераспределение ответственности в государстве станет ключевым элементом механизма воссоединения страны.
«Теоретически это будет означать федерализацию страны. Насколько он [федерализм] будет глубоким и какой будет финальная модель, сегодня трудно сказать», — заключил Цвятков.
Напомним, в 2003 году первым заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком был разработан план федерализации Молдавии, получивший название «Меморандум Козака». По этому проекту РМ должна была стать «асимметричной федерацией», а Приднестровье и Гагаузия получили бы особый статус и возможность блокировать законопроекты, нежелательные для автономий. Кишинев обязался соблюдать нейтралитет, а также предоставить России право на размещение российских войск на территории Приднестровья сроком на 20 лет в качестве гарантов урегулирования конфликта.
Стороны предварительно договорились подписать этот документ, но в последний момент тогдашний президент Молдавии Владимир Воронин под давлением прорумынски настроенной оппозиции и западных дипломатов отказался от подписания уже лично им парафированного соглашения.
С этого момента политические отношения между берегами Днестра ухудшились, а в 2006 году на Левобережье провели референдум, на котором более 97% высказалось за независимость Приднестровья с последующим свободным присоединением к России. Этот курс сохраняется в непризнанной республике по настоящее время. Более того, Тирасполь активизировался в требованиях своего международного признания как юридического подтверждения уже свершившегося факта.
Говоря о кризисе 2003 года, когда появился «Меморандум Козака», Цвятков заявил, что федерализация не была предложением Российской Федерации. Однако он не пояснил, кому, по его мнению, принадлежит авторство проекта.
«Этот проект не был предложен Дмитрием Козаком, он появился за год-два до его включения в процесс регулирования. Я считаю, что этот термин, по крайней мере с теоретической точки зрения, напрасно порочат. Но, опять же, мы живем в Молдавии, для нас этот термин стал подтверждением присутствия российских войск на территории Республики Молдавия, а те, кому эта идея не нравится, отвергают ее», — цитирует Цвяткова издание eadaily
Заявление замглавы Бюро реинтеграции Николая Цвяткова о «неизбежной» федерализации Молдовы вызвало скандал. Чиновника критикуют СМИ, его отставки требует спикер парламента, а профильный вице-премьер и ведомство, где работает Цвятков, вынуждены публично открещиваться от его слов. Сам Цвятков говорит, что его не так поняли, пишет newsmaker.md
NM рассказывает, как и почему упоминание федерализации в очередной раз взорвало молдавское медиапространство, и как эта тема стала табу для политиков и чиновников Молдовы.
Что сказал Цвятков?
Заместитель главы Бюро реинтеграции Николай Цвятков во вторник, 26 июля, дал интервью телеканалу Primul in Moldova, в котором говорил о приднестровском урегулировании. Ведущая программы Людмила Бельченкова спросила у него, остается ли термин «федерализация» ругательным в Молдове. И Николай Цвятков решил дать развернутый ответ.
«Мы привязались к этому слову, оно приобрело оттенок ругательного. И совершенно зря. Но это уже политическая реальность. Распределение полномочий в нашей стране все равно будет носить некий характер федеративного распределения. У нас есть один субъект — признанная Гагаузская автономия, и это уже делает госустройство Молдовы отчасти федеративным. В 1993 году миссия ОБСЕ сформулировала предложение об урегулировании, и там тоже шла речь об особом статусе для Приднестровья. Это тоже элемент некого федеративного устройства. Можно называть это централизованным, унитарным государством», — сказал Цвятков.
фото: замглавы Бюро реинтеграции Молдовы Николай Цвятков
Он добавил, что в Молдове не приемлют идею федерализации, так как ее связывают с закреплением присутствия войск РФ в Молдове.
На следующий день на слова чиновника появились реакции в СМИ. О заявлениях Цвяткова вышел сюжет на Jurnal TV и новость на портале Zonadesecuritate. В обоих материалах заголовки говорили о том, что Николай Цвятков назвал федерализацию ключевым или единственным способом реинтеграции страны.
Что сказала власть?
В правительстве от слов Цвяткова открестились.
Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян, комментируя заявление Цвяткова, сказал, что идею федерализации Молдовы даже не обсуждают.
«Это не вариант решения проблемы, молдавское общество отвергло эту идею 20 лет назад. Действительно, было несколько проектов федерализации, и первый из них был еще в 2002 году, до “Плана Козака”, как его называют. Были разговоры об особом статусе, об автономии. (…) Мы обсуждаем то, что происходит в приднестровском регионе, статус этого региона. Проект федерализации поставил бы под вопрос всю архитектуру Молдовы. Мы ни в коем случае не хотим этого», — сказал Серебрян в интервью Radio Chișinău.
В Бюро реинтеграции тоже заявили о несогласии со словами Цвяткова.
«Высказанное мнение не отражает точку зрения правительства или Бюро реинтеграции. В этой связи этот сотрудник должен будет выступить с разъяснениями», — заявили представители бюро в комментарии NM.
Позже в пресс-службе бюро NM рассказали, что Николай Цвятков заранее уведомил руководство о своем телеинтервью.
Дозвониться до самого Цвяткова NM не удалось, в течение всего дня 28 июля он не отвечал на многократные телефонные звонки.
При этом в реплике для портала Zonadesecuritate.md, с журналистами которого Цвятков связался сам, он заявил, что сожалеет о том, что его слова были истолкованы как поддержка какой-либо позиции.
«Я сожалею, что слова, которые были сказаны, могут быть истолкованы как поддержка той или иной позиции. Хочу подчеркнуть, что модель решения приднестровского конфликта — любая модель — должна обсуждаться в рамках компетентных институтов и в рамках установленных механизмов. Прошу не интерпретировать мои слова как официальную позицию учреждения, которое я представляю. Это мое личное мнение, я пытался, будучи еще и исследователем, теоретически объяснить историю федерализации», — заявил Цвятков.
Отметим, что Николай Цвятков — доктор политологии, а до Бюро реинтеграции работал в администрации президента и Академии наук Молдовы.
Резче всех высказался о Цвяткове спикер парламента Игорь Гросу. Он назвал замглавы бюро реинтеграции «пятой колонной» и «манкуртом».
«Это — пример манкурта, пятой колонны, которая еще, к сожалению, осталась в структурах. Это как раз контраргумент социалистам, которые ноют из-за того, что мы якобы везде провели кадровые перестановки. Вот остались такие пережитки, которые очень плохо пахнут, делая антигосударственные заявления. Его давно не должно было быть там. Таких типов. Нужно отправить его, знаете куда? В Кремль его отправим», — сказал Гросу.
Что говорят эксперты?
Бывший вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя сказал NM, что не хотел бы интерпретировать слова Цвяткова. Он напомнил о том, что базовые нормы приднестровского урегулирования описаны в Конституции и законе 2005 года об основных положениях особого правового статуса населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья).
«У нас есть законодательные и конституционные нормы. Детализация [модели урегулирования] предстоит в ходе переговоров. […] Решение приднестровского конфликта должно пройти через широкое общественное обсуждение и утверждение модели урегулирования в ходе референдума», — заявил Фленкя.
Он добавил, что в законе 2005 года нет ничего даже отдаленно напоминающего федерацию, соответственно нет и предмета для дискуссии о ней.
Фленкя также отметил, что Цвяткову не стоило высказываться об этом публично. «Любой госслужащий, которого приняли на работу по закону о госслужбе, имеет право на личное мнение по любому вопросу, не относящемуся к той сфере, в которой он работает. Если ты работаешь в министерстве культуры, то не можешь публично высказывать личное мнение о том, какие бюджеты должны быть у театров или музеев. Это принцип, который есть и в законе», — сказал бывший вице-премьер.
Другой бывший вице-премьер по реинтеграции Василий Шова вступился за Николая Цвяткова. Он сказал NM, что это похоже на навешивание ярлыков.
«Мне очень жаль, что так набросились на комментарии одного сотрудника. Мы не в Северной Корее. Вроде, мы — страна-кандидат в ЕС. Такое ощущение, что это попытка сместить акценты, вместо того, чтобы говорить по существу базовых принципов решения приднестровского конфликта. Те, кто вешает ярлыки, обычно мало что понимают в этой проблеме», — говорит Шова.
По его словам, в Молдове очень любят высказывать скоропалительные и оскорбительные оценки.
«Прежде чем давать оценки, нужно самому представлять, как видится решение этой проблемы. Сегодня мало кто может сказать, как он видит всеобъемлющее решение приднестровской проблемы и возможную модель. Я такого не слышал. Я давно работал над этой проблемой [приднестровского урегулирования] и терпеть не могу людей, которые не думают, не размышляют, а только следуют указаниям. В Бюро люди должны думать, давать экспертные оценки, предлагать решения», — говорит Шова.
Как тема федерализации стала табу?
Размышления о федерализации Молдовы не всегда были табуированной темой.
Впервые о возможной федерализации Молдовы зашла речь в 2002 году. Тогда в Киеве прошла пятисторонняя встреча экспертов (Кишинев, Тирасполь, Россия, Украина и ОБСЕ) по вопросу приднестровского урегулирования.
По итогам встречи был принят «Киевский документ», определяющий принципы и механизмы создания «объединенного федеративного государства Молдовы и Приднестровья».
Для реализации этой идеи весной 2003 года была создана Совместная конституционная комиссия (СКК), призванная разработать проект и конституцию будущего федеративного государства. В работе принимали участие наблюдатели-эксперты от России, Украины и ОБСЕ.
Работа Совместной конституционной комиссии шла медленно из-за разногласий между приднестровскими и молдавскими экспертами. К осени деятельность СКК фактически зашла в тупик и заседания прекратились.
Вторая модель федеративного государства была изложена в «Меморандуме Козака».
Документ предполагал трансформацию Молдовы в так называемую асимметричную федерацию с федеральной территорией и двумя субъектами федерации — Приднестровьем и Гагаузией.
Кроме прочего, меморандум предусматривал гарантийное российское военное присутствие в Приднестровье до 2020 года и статус русского языка как второго государственного.
Еще одним положением, вызвавшим критику, стало то, что Приднестровье и Гагаузия фактически получали право вето в отношении ключевых решений в Молдове в сфере внутренней и внешней политики и безопасности.
После того как подписание документа было сорвано, слово федерализация в Молдове стало прочно ассоциироваться с «планом Козака» и некоторыми его особо одиозными положениями, предполагавшими урегулирование конфликта в интересах России.
Василий Шова, впрочем, отмечает, что до меморандума Козака по поводу будущего федеративного устройства Молдовы как способа решения приднестровского конфликта существовал широкий внешнеполитический консенсус.
С 2002 по 2004 год, по его словам, за эту идею высказывались посредники и наблюдатели: США, ЕС, ОБСЕ, Россия, Украина.
«Но этот проект потерпел крах, к нему не вернешься», — говорит Шова.
В то же время, по его словам, определенные элементы в разграничении полномочий между региональными и центральными властями будут скорее всего обсуждаться. Шова приводитв пример некоторые унитарные страны Евросоюза, в которых есть элементы децентрализации полномочий в сторону местных автономий.
«Речь должна идти о содержании, а не о форме. Как будут делиться полномочия между Кишиневом и Тирасполем — вот на это нужно направить все усилия», — говорит эксперт.
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