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Защитник "Зимбру" в больнице без сознания после столкновения с вратарем "Динамо-Авто"

Защитник "Зимбру" в больнице без сознания после столкновения с вратарем "Динамо-Авто"

В Терновке прошел матч 2-го тура Суперлиги между "Динамо-Авто" и "Зимбру".

На 11-й минуте игры вратарь тираспольчан на выходе из ворот врезался в защитника "Зимбру" Донни ван Иперена, непреднамеренно попав тому в голову плечом.

В результате голландец рухнул на газон и потерял сознание, после чего ему пришлось незамедлительно оказывать врачебную помощь, передает moldfootball.com.

Спустя 8 минут ван Иперена на носилках эвакуировали в тираспольскую больницу.

Как сообщил в начале второго тайма комментатор матча, Донни ван Иперен был доставлен в отделение интенсивной терапии. На тот момент игрок продолжал находиться без сознания и был подключен к аппарату искусственного дыхания.

UPD: По имеющейся на 20:30 информации, было принято решение транспортировать игрока из Тирасполя в Кишинев. По неподтвержденным данным, у него было диагностировало кровоизлияние в мозг и сейчас он в коме.

  • Сегодня, 03:24
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