В Терновке прошел матч 2-го тура Суперлиги между "Динамо-Авто" и "Зимбру".
На 11-й минуте игры вратарь тираспольчан на выходе из ворот врезался в защитника "Зимбру" Донни ван Иперена, непреднамеренно попав тому в голову плечом.
В результате голландец рухнул на газон и потерял сознание, после чего ему пришлось незамедлительно оказывать врачебную помощь, передает moldfootball.com.
Спустя 8 минут ван Иперена на носилках эвакуировали в тираспольскую больницу.
Как сообщил в начале второго тайма комментатор матча, Донни ван Иперен был доставлен в отделение интенсивной терапии. На тот момент игрок продолжал находиться без сознания и был подключен к аппарату искусственного дыхания.
UPD: По имеющейся на 20:30 информации, было принято решение транспортировать игрока из Тирасполя в Кишинев. По неподтвержденным данным, у него было диагностировало кровоизлияние в мозг и сейчас он в коме.