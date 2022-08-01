Чемпионат Молдавии по трем видам борьбы среди сеньоров прошел в спортивном комплексе «Futsal Arena FMF» в коммуне Чореску. Турнир собрал около 300 спортсменов, сообщает novostipmr.com.
Приднестровские атлеты наиболее успешно выступили в соревнованиях по греко-римской борьбе. Трое стали чемпионами. Это бендерчанин Артем Деляну (весовая категория до 55 кг), тираспольчане Семён Бреккель (до 82 кг) и Роман Балкивский (до 97 кг).
Балкивский в финале выиграл у Ростислава Коваля из Дубоссар. У Коваля – серебро. Серебряным призером стал и брат Артема Деляну – Денис Деляну (до 60 кг).
Отметим, что Балкивский в этом году стал чемпионом Молдавии в трех возрастных группах: среди юниоров U20, молодежи U23 и сеньоров. Для спортсмена турнир в Чореску стал проверкой сил перед юниорским чемпионатом мира, который стартует через неделю в столице Болгарии.
Деляну и Бреккель в октябре выступят на чемпионате мира U23 в Испании. В этом сезоне борцы уже отличились на молодежном чемпионате Европы в Пловдиве, где завоевали бронзовые медали.
Бронзовыми призерами чемпионата Молдавии стали Станислав Огородник (до 77 кг), Илья Черновол (82 кг), Дмитрий Димитраш (до 87 кг), Евгений Поляков (до 130 кг) и в вольной борьбе – Геннадий Дювенжи (до 57 кг). Напомним, что в июне Илья Черновол привез бронзу с юниорского чемпионата Европы U20. Все спортсмены – воспитанники Тираспольской СДЮШОР борьбы и бокса. novostipmr.com