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ЕС и Польша продолжают оказывать медицинскую поддержку Молдове

ЕС и Польша продолжают оказывать медицинскую поддержку Молдове

Польша предоставила Кишиневскому институту матери и ребенка партию медицинского оборудования. Помощь выделили через Механизм гражданской защиты Европейского Союза. Это жизненно важное для здоровья людей оборудование поможет системе здравоохранения Республики Молдова отвечать потребностям людей.

В церемонии приняли участие посол Польши в Молдове Томаш Кобздей, директор Института матери и ребенка Серджиу Гладун, депутаты Парламента Республики Молдова и медицинский персонал.

Общая стоимость безвозмездной помощи, предоставленной посредством организации Polish Aid, составляет 420 тыс. евро. Она включает 30 инфузионных насосов, 50 шприцевых насосов, 2 аппарата УЗИ, 5 электрокардиографов, 2 аппарата искусственной вентиляции легких, 10 мониторов сердечного ритма, 5 медицинских коек, 4 операционных стола и 5 дефибрилляторов.

Медицинское оборудование предназначено для укрепления устойчивости Республики Молдова и предоставлено, чтобы помочь гражданам страны чувствовать себя в большей безопасности. Инициатива Команды Европа была создана в результате сложных условий 2020 года в контексте пандемии COVID-19, как единый европейский ответ на основные потребности, появившиеся в странах-партнерах. Команда Европа объединяет коллективного ресурсы по развитию в Евросоюзе и государствах ЕС, включая их исполнительные агентства.
  • Вчера, 20:50
  • DTV
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