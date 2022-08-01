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"Шериф" проиграл чешской "Виктории" и продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы

"Шериф" проиграл чешской "Виктории" и продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы

"Шериф" уступил и на выезде "Виктории" Пльзень из Чехии в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов и покидает нынешний розыгрыш турнира.

Игра, которая прошла на выезде завершилась со счетом 2:1 в пользу чехов.

На этом выступление тираспольчан в еврокубках не заканчивается. "Шериф" еще поборется за попадание в группы Лиги Европы. Для этого им надо одолеть в плей-офф армянский "Пюник", пишет moldfootball.com.

Виктория (Чехия) - Шериф 2:1 (первый матч - 2:1)
Голы: Климент, 10 - 1:0, Аканби, 47 (пен) - 1:1, Москера, 62 - 2:1.
На 27-й минуте Хоры (В) не реализовал пенальти (мимо).
Виктория Пльзень (Чехия): Станек, Гавел, Гейда (к), Перница, Сикора (Труса, 90), Копиц, Буха, Калвач, Москера (Пиларж, 90), Климент (Голик, 59), Хоры (Дедич, 73).
Запасные: Тврдонь, Едличка, Косе, Каду, Чигак, Каша, Ндиай.

Шериф: Абалора, Кпозо, Кики (к), Эвангелу, Гедеш, Киабу, Бадоло (Ботос, 69), Салифу, Уаттара (Жульен, 80), Аканби, Пернамбуко (Теян, 46).
Запасные: Д.Челядник, С.Пащенко, Херон, Раделич, Лушкья.
Удаление: Эвангелу (Ш), 85.

Судья: О.Гринфельд (Израель). Пльзень, стадион "Дусан Арена"
  • Сегодня, 11:08
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