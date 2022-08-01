Сегодня в Мюнхене (Германия) стартует комплексный чемпионат Европы, в котором своё стремление быть быстрее, выше, сильнее станут доказывать спортсмены из разных стран мира. В том числе и из Приднестровья.
Как сообщает Госслужба по спорту, приднестровские атлеты выступят в соревнованиях по академической гребле (двойка распашная Александр Машник - Кирилл Высоцкий-Шестаков), лёгкой атлетике (марафонцы Лилия Фиськович и Иван Сюрис) и настольному теннису (Александра Кирьякова).
Всего на комплексном чемпионате Европы заявлено 9 дисциплин. Соревнования посвящены 50-летию со дня проведения летних Олимпийских игр в Мюнхене. novostipmr.com