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Приднестровские спортсмены выступят на комплексном чемпионате Европы в Германии

Приднестровские спортсмены выступят на комплексном чемпионате Европы в Германии

Сегодня в Мюнхене (Германия) стартует комплексный чемпионат Европы, в котором своё стремление быть быстрее, выше, сильнее станут доказывать спортсмены из разных стран мира. В том числе и из Приднестровья.

Как сообщает Госслужба по спорту, приднестровские атлеты выступят в соревнованиях по академической гребле (двойка распашная Александр Машник - Кирилл Высоцкий-Шестаков), лёгкой атлетике (марафонцы Лилия Фиськович и Иван Сюрис) и настольному теннису (Александра Кирьякова).

Всего на комплексном чемпионате Европы заявлено 9 дисциплин. Соревнования посвящены 50-летию со дня проведения летних Олимпийских игр в Мюнхене.
novostipmr.com
  • Сегодня, 14:23
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