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Месси впервые с 2005 года не попал в 30-ку претендентов на "Золотой мяч"

Месси впервые с 2005 года не попал в 30-ку претендентов на "Золотой мяч"

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси не попал в список из 30 претендентов на приз лучшему футболисту "Золотой мяч", вручаемый журналом France Football, сообщается на странице премии в Twitter.

Капитан сборной Аргентины является рекордсменом по количеству полученных "Золотых мячей" (7). Он выиграл этот приз в 2021 году. Впервые с 2005 года Месси не попал в число 30 претендентов на "Золотой мяч", передает rsport.ria.ru.

В 2022 году "Золотой мяч" впервые будет вручен по итогам сезона, а не календарного года. Церемония награждения состоится 17 октября в Театр дю Шатле в Париже.

В прошлом сезоне Месси провел за "Пари Сен-Жермен" 34 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал 15 голевых передач, став с парижанами чемпионом Франции.
  • Сегодня, 09:44
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