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Ученые впервые дали имя волне жары

Ученые впервые дали имя волне жары

Учёные из Испании впервые дали имя волне жары — Зоя. Так они пытаются предупредить общественность об экстремальных температурах и опасностях, связанных с этим, пишет Рамблер

Волну тепла зафиксировали в Севилье 24-27 июля. Температура поднималась до 44,4 °C.

Ураганы уже давно носят человеческие имена, а в 2012 году в США появилась неофициальная практика давать прозвища и зимним бурям. Теперь очередь дошла до волн жары.

Тепловые волны — это не просто жаркие дни. Испанское государственное метеорологическое агентство (AEMET) определяет их как эпизоды продолжительностью не менее трёх дней подряд, в течение которых как минимум 10% метеостанций регистрируют максимальные температуры. Волны жары могут быть опасны, особенно для уязвимых групп населения, таких как пожилые люди и люди, которые занимаются физическим трудом на открытом воздухе. Учёные считают, что из-за изменений глобального климата экстремальная жара, вероятно, станет более распространённой в ближайшие десятилетия.

Напомним, нынешняя засуха в Европе может быть худшей за последние 500 лет.

  • Сегодня, 07:59
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